Irán pone precio a soldados de EU: ofrece recompensa de hasta 60 mil dólares, vivos o muertos

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Irán anuncia recompensa de 30 mil dólares por soldados de EE.UU. Fotos: AFP

El ejército de Irán anunció una recompensa de 30 mil dólares para quien mate o capture a soldados estadounidenses, una medida que eleva la tensión entre ambos países en medio del conflicto que mantienen desde febrero. La cantidad podría llegar a 60 mil dólares si la acción es realizada por una mujer, de acuerdo con declaraciones del jefe del ejército iraní, Amir Hatami.

La información fue difundida este domingo por la agencia estatal IRNA, que señaló que la iniciativa surgió después de que las autoridades recibieran numerosas solicitudes de personas interesadas en participar mediante aportaciones económicas.

¿Por qué Irán ofrece una recompensa por soldados de EU?

El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, explicó que la decisión de establecer la recompensa respondió a lo que describió como un “gran número de solicitudes” para participar en el apoyo financiero de esta iniciativa.

La propuesta contempla entregar el equivalente a 30 mil dólares por cada soldado estadounidense que sea asesinado o capturado. En el caso de que quien lleve a cabo la acción sea una mujer, la recompensa anunciada sería del doble, es decir, 60 mil dólares.

Hatami no proporcionó información sobre un lugar o fecha específicos en los que se esperaría que ocurrieran eventuales ataques o capturas.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el mecanismo mediante el cual se verificarían las acciones ni sobre las condiciones para hacer efectiva la recompensa.

¿Hay soldados estadounidenses desplegados en Irán?

Hasta el momento, no existe constancia de un despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán durante la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con la información difundida, la excepción fue una misión de rescate realizada en abril para recuperar a un piloto estadounidense cuyo avión había sido derribado.

La ausencia de información sobre un despliegue terrestre regular dificulta establecer a qué efectivos estadounidenses podría estar dirigida específicamente la recompensa anunciada por Irán.

Hatami tampoco detalló si la iniciativa estaría relacionada con alguna operación militar concreta o con posibles acciones futuras.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

La actual confrontación entre Irán y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaron una serie de bombardeos contra objetivos ubicados en territorio iraní.

Los ataques dieron paso a semanas de enfrentamientos y posteriormente se alcanzó un alto el fuego en abril, después de cerca de 40 días de combates.

En junio, ambos países llegaron a un marco para iniciar conversaciones de paz; sin embargo, ese proceso posteriormente se deterioró.

Desde entonces, Irán y Estados Unidos han mantenido intercambios esporádicos de fuego. Los enfrentamientos se han concentrado principalmente en el sur de Irán y en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el tránsito marítimo y energético internacional.

El anuncio de la recompensa ocurre en este contexto de confrontación prolongada, mientras persisten las tensiones entre ambos gobiernos.

Por ahora, las autoridades iraníes no han informado de acciones concretas relacionadas con la recompensa ni de soldados estadounidenses muertos o capturados como consecuencia de esta iniciativa.

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