Irán rechaza negociar con EE. UU. y dice estar listo para guerra larga, mientras Israel presume derribo de avión caza

Foto: AFP

Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos y está preparado para una guerra larga, declaró este miércoles el principal asesor del difunto líder supremo Alí Jamenei, en el quinto día de guerra en Oriente Medio.

“No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos”, afirmó Mohammad Mokhbar a la televisión estatal iraní.

Cae avión caza iraní

En contraste, el Ejército de Israel aseguró que uno de sus aviones derribó un caza iraní sobre la capital de Irán, Teherán, en el marco de una nueva oleada de ataques al hilo de la ofensiva sorpresa lanzada junto a Estados Unidos.

“Derribado un caza iraní”, dijo en un mensaje en sus redes sociales, donde especificó que “un F-35I ‘Adir’ derribó un Yak-130 de la Fuerza Aérea iraní”. “Es el primer derribo en la historia de un aparato militar por parte de un caza F-35 ‘Adir’”, ensalzó.

Mientras tanto, las autoridades de Irán no se han pronunciado sobre el anuncio de este derribo, que sería además el primero desde noviembre de 1985, cuando la Fuerza Aérea israelí derribó dos MiG-23 de la Fuerza Aérea siria en los cielos de Líbano.

Apenas unos minutos antes, el Ejército israelí había anunciado el inicio de la “décima oleada de ataques” contra Teherán. “La Fuerza Aérea inició una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”, manifestó, sin más detalles al respecto.

Asegurado, el estrecho de Ormuz

Mientras que, por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas iraníes “controlan completamente” el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio internacional, tras anunciar medidas para su cierre en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El viceportavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, destacó que “en estos momentos, el estrecho de Ormuz está controlado completamente por la Armada de la República Islámica”, antes de destacar que la vía “está bajo condiciones de guerra desde su inicio hasta su final”.

Así, recalcó que el paso de buques “es imposible” y resaltó que la Armada ha comunicado al sistema internacional de navegación que los buques no pueden pasar por la zona, antes de afirmar que Teherán ha atacado más de 10 petroleros por intentar saltarse este bloqueo.

“Más de 10 petroleros que ignoraron estas advertencias han sido alcanzados por proyectiles”, ha subrayado Akbarzadé, quien incidió en que “Irán siempre ha buscado la seguridad y la paz en el golfo Pérsico”, tal y como recogió la agencia iraní de noticias Fars.

En este sentido, destacó que “la estupidez de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, que iniciaron esta guerra, han provocado problemas en la región y afectado la economía mundial”.

“Este paso importante y estratégico por parte de la República Islámica ha provocado un alza de los precios del petróleo en el mundo y ha tenido un impacto sin precedentes en las economías de varios países, especialmente Estados Unidos y miembros de la Unión Europea (UE)”, explicó, al tiempo que advirtió de que “la economía mundial hará frente a una grave crisis y esto se prolonga otras tres semanas”.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según confirmó el martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Medio Oriente.

