Irán responde a EE. UU.: ataca petroleros y buques tras ofensiva en el estrecho de Ormuz

GENERANDO AUDIO...

A consecuencia de los ataques se disparó el precio del petróleo. Foto: AFP

Este miércoles Irán dio a conocer que atacó dos barcos estadounidenses, ocho petroleros y otros diez buques, en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la ofensiva estadounidense que, un día antes, tuvo como objetivo cinco barcos cisterna iraníes en el Golfo.

En un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que los dos buques estadounidenses y los ocho petroleros sufrieron “daños considerables”. Añadió que también fueron impactados otros diez barcos que, según la versión iraní, no cumplieron con las normas e intentaron atravesar una zona considerada prohibida e insegura en el estrecho.

“Las acciones agresivas de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes (…) constituyen una amenaza manifiesta para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, declaró la diplomacia iraní, que justificó sus acciones invocando el “derecho a la legítima defensa”.

La república islámica mantiene el férreo control sobre el estrecho de Ormuz y Washington su contrabloqueo de los puertos iraníes.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

¿Cuáles fueron las consecuencias del ataque de Irán a embaracaciones en el Estrecho de Ormuz?

Además de que la guerra que sostienen Irán y Estados Unidos se intensificó, el petróleo lo resintió debido a que sus precios subieron por encima de los 100 dólares por barril, sirtuación que no ocurría desde julio.

El Brent, referencia internacional, llegó a 101.55 dólares por barril durante la jornada, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, alcanzó cerca de 96 dólares. El avance refleja la preocupación de los mercados ante el riesgo de nuevas interrupciones en una región clave para el suministro mundial de energía.

La subida del crudo coincide con un nuevo aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos, aunque el valor que pagan los consumidores también depende de factores como los costos de refinación, distribución, impuestos, inventarios y demanda.

¿Cuáles son las exigencias de Irán para terminar con la guerra con Estados Unidos?

Irán reiteró que la manera de acabar con la guerra que tiene con Estados Unidos será acepta sus exigencias, entre ellas

El fin de las amenazas contra Teherán.

La liberación de 24 mil millones de dólares en activos congelados.

El cese de cualquier injerencia en sus programas nuclear y balístico.

Por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó que cree que la guerra con Irán terminará “inmediatamente” después de las elecciones de mitad de mandato en noviembre en Estados Unidos.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones” porque Irán “ya no puede resistir más”, dijo Trump a periodistas.