Trump “anexa” a México, Canadá y Groenlandia a EE.UU.; Claudia Sheinbaum lanza mensaje sobre soberanía

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Trump volvió a generar polémica. Fotos: AFP/Truth Social @realDonaldTrump

La mañana de este lunes 7 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a llamar la atención del mundo tras “modificar” de nuevo la imagen de un mapa; en la imagen se observa a México, Canadá y Groenlandia “anexados” a territorio estadounidense.

El líder republicano realizó la publicación en su cuenta de Truth Social, pero no hizo ningún comentario, como en el caso de Nuevo México, estado al que sugirió cambiarle el nombre a Nueva América.

La publicación del mandatario estadounidense aparece en un momento en el que hay tensión en materia comercial; Trump mantiene una “guerra” de aranceles con Canadá y hace poco declaró que México sólo puede ofrecerle a su nación “tomates y tamales”.

Claudia Sheinbaum lanza mensaje tras publicación de Trump

Sin hacer mención a su homólogo estadounidense ni a su publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un breve mensaje donde defendió la soberanía de México y reiteró que el país no será colonia de ninguna nación extranjera.

“En el mes de la patria, reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Con orgullo somos una nación libre, independiente y soberana”, escribió a través de su cuenta de X.

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026

Donald Trump sugiere cambiarle el nombre a Nuevo México por Nueva América

El domingo 6 de septiembre, Donald Trump generó polémica al sugerir un cambio al nombre del estado de Nuevo México por el de Nueva América.

“Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Me encanta!”, publicó en su red social.

El hecho propició que Michelle Lujan Grisham, gobernadora demócrata de la entidad estadounidense, se manifestara con un rotundo rechazo.

¿Cuántas veces ha modificado un mapa Donald Trump?

No es la primera vez que Donald Trump hace este tipo de modificaciones, pues ya antes se había “apropiado” de otras naciones como Venezuela, Irán (con quien mantiene un conflicto bélico) o hasta Groenlandia, territorio autónomo danés.

Asimismo, le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de América tras firmar una orden ejecutiva, misma acción que tomó tras rebautizar el Lago Ontario como “Lago América”.

Otras propuestas de cambios de nombre

Estrecho de Ormuz

En momentos en que el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos propuso renombrarlo con su nombre al asegurar que se encontraba bajo control estadounidense.

Lago Ontario

A finales de agosto, Donald Trump ordenó cambiar el nombre del lago Ontario. Tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, el nombre cambió a lago América.

Golfo de México

El Golfo de México se suma a la lista de cambios emprendidos por Donald Trump. El mandatario decidió renombrarlo como Golfo de América. Fue el pasado 20 de enero, cuando firmó un decreto que cambió la denominación del Golfo.

Departamento de Guerra, antes Departamento de Defensa

En septiembre de 2025, Trump anunció el cambio de nombre del Departamento de Seguridad a Departamento de Guerra. Con el cambio, dijo, se buscaba “restaurar el nombre histórico”.

Estrecho de Trump, antes estrecho de Ormuz

A principios de septiembre de 2026, Donald Trump propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, justo cuando ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio.

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