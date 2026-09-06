Irán advierte a EE. UU.: responderá más rápido e intensamente a nuevos ataques

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Irán promete responder ataques de EE. UU. Foto: AFP

El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que su país responderá con mayor intensidad a nuevos ataques de EE. UU., después de enfrentamientos entre ambos países en el estrecho de Ormuz.

Qalibaf señaló que las respuestas iraníes dejarán de ser proporcionales a las ofensivas estadounidenses y advirtió que cualquier ataque contra los intereses o la seguridad de Irán tendrá una respuesta más rápida e intensa.

“Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó”, declaró el funcionario en un discurso difundido por medios estatales.

La advertencia ocurrió horas después de que los Guardianes de la Revolución de Irán informaran sobre ataques contra embarcaciones estadounidenses y petroleros en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio de hidrocarburos.

Irán reporta ataques contra buques en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución informaron durante las primeras horas del domingo que atacaron un vehículo de superficie militar estadounidense no tripulado que intentaba ingresar a una zona protegida de Ormuz.

La televisión estatal iraní también reportó que las fuerzas del país habían atacado:

Tres buques petroleros que realizaban cruces no autorizados en el estrecho de Ormuz

Tres buques estadounidenses en otras zonas

Una embarcación militar estadounidense no tripulada

Las autoridades iraníes advirtieron a otras embarcaciones que evitaran las rutas que no hayan sido aprobadas por Teherán.

Los ataques ocurrieron después de una reanudación de las hostilidades entre Irán y EE. UU. tras un periodo de más de un mes de calma relativa.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, luego de ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán. Las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto, cuando el ejército estadounidense bombardeó infraestructuras iraníes ubicadas en el estratégico estrecho de Ormuz.

EE. UU. confirmó ataques contra tres petroleros iraníes

El mando militar de EE. UU. informó el sábado que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes.

De acuerdo con la información proporcionada por el ejército estadounidense, una de las embarcaciones se encontraba frente a la isla de Jark, donde está ubicada la principal terminal petrolera de Irán en el Golfo.

Otro de los buques estaba en el sur, cerca del estrecho de Ormuz, mientras que el tercero se encontraba en el golfo de Omán.

Según corresponsales de la televisión estatal iraní, los ataques estadounidenses no provocaron víctimas. Las tripulaciones de las instalaciones atacadas habían sido evacuadas previamente a tierra firme.

Los Guardianes de la Revolución confirmaron que EE. UU. atacó tres buques petroleros pertenecientes a Irán y calificaron la acción como una respuesta al bloqueo de esta vía estratégica para el comercio de hidrocarburos.

Washington e Irán mantienen bloqueos en Ormuz

El ejército estadounidense afirmó que sus bombardeos ocurrieron después de que un portaaviones y un destructor de EE. UU. evitaran múltiples ataques iraníes que Washington calificó como no provocados.

El mando militar estadounidense aseguró que ningún soldado resultó herido.

Brad Cooper, comandante del Mando Central estadounidense para Oriente Medio, conocido como Centcom, declaró que Washington respondería con ataques adicionales si Irán atacaba sus embarcaciones.

“Si atacan a dos de nuestros barcos, les impondremos un precio aún mayor, atacaremos tres de los suyos”, señaló Cooper.

En medio de los enfrentamientos, Irán mantiene un bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras EE. UU. impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes.

La situación ocurre mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto en Medio Oriente, sin que ninguna de las partes haya mostrado disposición a retirar sus medidas.

Donald Trump habla de una “guerra económica” contra Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha buscado restar importancia al conflicto de cara a las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

El mandatario estadounidense afirmó que actualmente prefiere concentrarse en una “guerra económica” contra Irán, país que enfrenta sanciones estadounidenses desde hace décadas.

El viernes, Trump señaló que su país realiza únicamente “bombardeos puntuales” contra Irán y sostuvo que no se trata de una guerra, sino de un conflicto militar que considera de poca magnitud para Estados Unidos.

Los enfrentamientos han provocado miles de muertos y un incremento en los precios del petróleo, además de extenderse a otros puntos de Oriente Medio.

Ataques israelíes dejan cuatro muertos en Líbano

La escalada también alcanzó Líbano, donde ataques israelíes registrados el domingo en el sur del país dejaron cuatro personas muertas y 20 heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.

Entre las personas fallecidas se encuentran dos mujeres.

El ejército de Israel afirmó que sus fuerzas respondieron al lanzamiento de dos drones por parte del movimiento islamista Hezbolá contra soldados israelíes.

Hezbolá, movimiento chiita respaldado por Irán, no ha reivindicado ningún ataque desde junio.

En Yemen, mientras tanto, se registraron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Los combates registrados desde el jueves dejaron casi 200 muertos, según la información proporcionada.

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