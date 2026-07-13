Trump afirma que EE. UU. toma el control del estrecho de Ormuz y cobrará protección; Irán rechaza intervención

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Trump asegura tomar el control del estrecho de Ormuz; Irán responde. Foto: AFP

Trump afirmó que Estados Unidos está tomando el control del estrecho de Ormuz y aseguró que su país recibirá pagos por proteger esa vía marítima, mientras Irán respondió que no permitirá ninguna intervención estadounidense en la gestión del paso estratégico, en un contexto de nuevos ataques y de la reanudación de las hostilidades en el conflicto en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump declaró durante una entrevista con Fox News que EE. UU. asumirá el papel de “guardián” del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

“Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”, afirmó el mandatario.

Trump: "We're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. We should be reimbursed for that. When we do that, we're gonna be reimbursed. We're gonna get paid." pic.twitter.com/O4ckjB2FkK — Aaron Rupar (@atrupar) July 13, 2026

Además, insistió en que Estados Unidos está “tomando el control” del estrecho de Ormuz y señaló que su país había vigilado la zona anteriormente “a cambio de nada”.

Trump también hizo referencia a las negociaciones con Irán, al asegurar que después de una reunión de 11 horas las autoridades iraníes solicitaron modificaciones a los acuerdos discutidos, sin ofrecer más detalles sobre esos cambios.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que el gobierno mantiene conversaciones con mediadores de Catar, Pakistán y Omán con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto.

Irán rechaza intervención de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

El ejército de Irán respondió a las declaraciones de Trump al advertir que no permitirá que Estados Unidos intervenga en la administración del estrecho de Ormuz.

El portavoz del mando militar Jatam Al Anbiya afirmó en un mensaje en video que Teherán “bajo ninguna circunstancia permitirá” que EE. UU. interfiera en la gestión de esa vía marítima.

También advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con Washington será considerada por Irán como “un acto de guerra”.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, señaló que el protocolo de acuerdo firmado entre ambos países atraviesa una crisis, aunque sostuvo que Irán no fue el primero en incumplir sus compromisos.

En el centro de la disputa permanece el estrecho de Ormuz, donde Irán busca mantener el control establecido durante los primeros días de la guerra y pretende cobrar por el tránsito de embarcaciones.

La guerra comenzó el 28 de febrero, tras una ofensiva israeloestadounidense contra Irán. Después de casi 40 días de bombardeos, ambas partes alcanzaron un alto el fuego el 8 de abril.

Posteriormente, el 17 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un protocolo de acuerdo que contemplaba una tregua de 60 días para negociar el fin del conflicto.

Sin embargo, la semana pasada Trump declaró que ese alto el fuego había terminado debido a ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, ruta por la que antes del conflicto transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo.

Conflicto en Medio Oriente registra nuevos ataques

Las hostilidades continuaron durante la madrugada del lunes con operaciones militares de ambos países.

Las fuerzas estadounidenses informaron que atacaron sistemas iraníes de defensa aérea, radares costeros, capacidades de misiles, drones y embarcaciones pequeñas con el objetivo de impedir ataques contra tripulaciones civiles y buques mercantes que transitan por el estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos acusó a Irán de atacar durante el fin de semana un portacontenedores con bandera de Chipre, incidente que provocó la evacuación de 23 tripulantes, mientras que otra persona permanece desaparecida.

Medios estatales iraníes reportaron ataques estadounidenses en distintas zonas del sur y oeste del país, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abás, ubicadas cerca del estrecho de Ormuz. La agencia Mehr también informó sobre nuevas explosiones en las inmediaciones del paso marítimo.

En Mahshahr, autoridades provinciales informaron que una persona murió y cuatro más resultaron heridas tras un bombardeo atribuido a Estados Unidos.

Lanzan ataques a bases estadounidenses

En respuesta, los Guardianes de la Revolución aseguraron haber lanzado ataques contra instalaciones estadounidenses ubicadas en Omán, Baréin, Kuwait y Jordania.

El ejército de Kuwait informó que respondió a “objetivos aéreos hostiles” dirigidos contra su territorio. Mientras que las fuerzas de Baréin señalaron haber interceptado varios ataques aéreos y acusaron a Irán de atacar a población civil.

El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, pidió a las partes avanzar hacia la desescalada del conflicto. En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó la reanudación urgente de las negociaciones.

Pese a esos llamados, Irán reiteró que mantendrá el control del estrecho de Ormuz. Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, afirmó que esa vía estratégica será protegida por la República Islámica.

La televisión iraní informó además que las fuerzas del país realizaron “disparos de advertencia” contra dos embarcaciones. Todas ellas, según su versión, intentaban cruzar de forma ilegal el estrecho de Ormuz.

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