Rusia ataca hospitales y autobuses en Ucrania antes de cumbre clave en París; Zelenski difunde imágenes

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Foto: AFP / Ilustrativa

Rusia atacó a civiles en Ucrania previo a la reunión de la cumbre en París donde se busca imponer sanciones y apoyar con defensa aérea a Kiev para lograr un acuerdo de paz.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que las fuerzas rusas volvieron a agredir a objetivos civiles. Y es que, impactaron a autobuses de pasajeros en Odesa; edificios de departamentos en Zaporiyia y un hospital en la región de Járkov.

“Cada día de esta guerra que Rusia libra contra la vida solo demuestra que apoyar a Ucrania es lo correcto desde cualquier perspectiva: la de la defensa, la política y, sencillamente, la humana”, dijo el presidente ucraniano.

Al difundir imágenes del ataque, aseguró que a nivel internacional la gente ve que Ucrania “necesita más defensa aérea, mayor protección para la vida de las personas y que las autoridades rusas han perdido la razón con esta guerra y son completamente irracionales al negarse a ponerle fin”.

Today, the Russians once again "vanquished" purely civilian sites – ordinary passenger buses in Odesa, ordinary apartment buildings in Zaporizhzhia, and an ordinary hospital in the Kharkiv region. Every single day of this war that Russia is waging against life only proves that… pic.twitter.com/l4WrHEQ0u2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026

Después de que Rusia atacó a presuntos civiles en Ucrania, Volodímir Zelenski subrayó que la presión sobre Moscú debe dar “resultados” de cara a la cumbre en París.

“Nuevas sanciones contra el agresor, nuevos paquetes de apoyo para Ucrania y nuevos proyectos —como nuestra iniciativa europea de defensa antimisiles balísticos, FREYJA—, todo ello debe funcionar.”

La coalición europea que busca terminar la guerra

Rusia atacó a presuntos civiles previo a la cumbre en París entre países aliados de Ucrania con el presidente Volodimir Zelenski.

La cumbre busca reafirmar el apoyo a Kiev y presionar a Moscú para un alto al fuego y avanzar en las negociaciones de paz.

La AFP indicó que al menos 25 gobernantes asisten al encuentro de la “Coalición de los Voluntarios”, lanzada por Francia y el Reino Unido para prestar apoyo militar a Ucrania.

Estados Unidos no forma parte de la coalición, pese a que este mes autorizó a Ucrania construir sistemas de defensa Patriot para derribar misiles balísticos.

El gobierno francés ha resaltado que la cumbre ocurrirá en un contexto de “unidad transatlántica” y de “dinámicas más favorables para Ucrania en el terreno”.

Al respecto, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, subrayó tres objetivos en el diario Ouest-France:

Apoyar a Ucrania en defensa antiaérea Aumentar la presión sobre Moscú con 21 sanciones europeas Preparar “la paz y la definición de las garantías de seguridad que serán indispensables para prevenir cualquier nueva agresión”.

Por su parte, el portavoz ruso, Dmitri Peskov, calificó esta reunión como una “coalición de belicistas” que quiere “continuar la guerra”.

“Estos son los países que llevan a cabo acciones hostiles contra Rusia, así que lo vigilaremos muy de cerca”.

Cabe destacar que la “Coalición de Voluntarios”, creada en febrero de 2025, suma más de 15 reuniones. En enero de este 2026, adoptó la Declaración de París para proteger a Ucrania de un nuevo ataque ruso y monitorear un eventual alto el fuego.

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