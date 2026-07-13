Estados Unidos presume uso de drones contra migrantes en la frontera tras muerte de Lorenzo Salgado

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Foto: Pixabay / Ilustrativa

Estados Unidos presumió el uso de tecnología y drones en la frontera con México para detener a migrantes, en un momento de alta tensión por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos del ICE.

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un video que recopila las acciones del Sector Valle del Río Grande, incorporado a la Patrulla Fronteriza.

El metraje muestra a un helicóptero y un dron volando por encima de la frontera; cámaras de vigilancia fijas y torres, así como el uso de imágenes térmicas o infrarrojas para detectar migrantes.

Asimismo, se destacan vehículos con equipo móvil de vigilancia y agentes revisando vehículos.

“Tecnología, vigilancia y dedicación: desde drones y torres de vigilancia hasta los agentes sobre el terreno… fortaleciendo la seguridad fronteriza”, destacó la publicación.

“Tecnología, vigilancia y dedicación: desde drones y torres de vigilancia hasta los agentes sobre el terreno, los agentes del Sector del Valle del Río Grande (RGV) continúan fortaleciendo la seguridad fronteriza y protegiendo a nuestra nación”. – @USBPChiefRGV #CBP #NiLoIntentes pic.twitter.com/ibgRNlA1Of — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 13, 2026

Estados Unidos presumió el uso de drones en la frontera pese a ser un programa de vigilancia aérea implementado desde el 2010, siendo una práctica que se expandió en los años siguientes.

La muerte de un mexicano en un operativo del ICE

La difusión de esta vigilancia en la frontera se da en un contexto de nuevos abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El pasado 7 de julio, se difundió el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas. De acuerdo con el ICE, agentes de migración realizaban un operativo para detener a un hombre por estancia irregular o falta de documentación en el país.

La dependencia aseguró que Lorenzo Salgado intentó escapar cuando vio a los agentes, desobedeciendo varias órdenes verbales e intentando atropellar a uno de los agentes, un argumento expuesto en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

De esa forma, Lorenzo Salgado recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Ben Taub, donde murió poco después.

Contradicen versión oficial

Sin embargo, The Washington Post publicó un análisis que contradice la versión del ICE sobre la muerte del migrante mexicano.

Imágenes de seguridad de negocios y hogares revelan que los agentes del ICE no estaban identificados y emprendieron una persecución contra Lorenzo Salgado.

Durante la persecución, las camionetas oficiales, sin distintivos, le cerraron el paso. Los agentes tampoco portaban las cámaras corporales, lo que impidió a Lorenzo Salgado saber que se trataba de un operativo oficial.

Además, las grabaciones no muestran que Lorenzo Salgado haya embestido a los vehículos de los agentes federales.

Por lo anterior, el Gobierno de México presentará denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales en centros de detención y durante operativos del ICE.

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