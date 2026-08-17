Visa de EE. UU.: ¿qué sigue si te la negaron, cancelaron o revocaron?

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La visa de EE. UU. no es un derecho, ¿qué hacer si te la negaron? Foto:Getty Images

Si te negaron, cancelaron o revocaron la visa de EE. UU., el procedimiento que sigue depende de la causa que determinó la decisión y de la situación migratoria de la persona. La información del Departamento de Estado establece que una visa no garantiza el ingreso a Estados Unidos, pues permite viajar hasta un puerto de entrada y solicitar la admisión.

La decisión sobre el ingreso corresponde a un funcionario de U.S. Customs and Border Protection (CBP), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien realiza la inspección y determina si el viajero es admisible conforme a la legislación migratoria estadounidense.

Además, la fecha de vencimiento que aparece en una visa estadounidense tampoco establece cuánto tiempo puede permanecer una persona en el país. La visa señala el periodo en el que puede utilizarse para viajar a un puerto de entrada y solicitar la admisión. Una vez admitido el viajero, CBP determina el periodo autorizado de estancia, generalmente mediante el registro I-94.

Visa estadounidense: ¿por qué es un privilegio y no un derecho?

El Departamento de Estado utiliza expresamente la frase “una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”. La dependencia incluyó esta afirmación en una actualización del 25 de marzo de 2026 relacionada con la ampliación de mecanismos de revisión y verificación de solicitantes de visa.

Esto significa que cumplir con los requisitos para presentar una solicitud no obliga al gobierno estadounidense a conceder la visa de EE. UU. Tampoco significa que una visa que ya fue emitida genere un derecho absoluto para ingresar al territorio estadounidense.

Si una persona recibió una negativa, primero debe identificar el fundamento legal de la decisión. El Departamento de Estado contempla diferentes causas de inelegibilidad, principalmente dentro de la Immigration and Nationality Act (INA).

Entre las situaciones señaladas se encuentran:

Sección 214(b) , cuando el solicitante no demuestra que reúne los requisitos para la categoría de visa solicitada o que cuenta con vínculos suficientes con su país que garanticen su salida de EE. UU. al terminar una estancia temporal

, cuando el solicitante no demuestra que reúne los requisitos para la categoría de visa solicitada o que cuenta con vínculos suficientes con su país que garanticen su salida de EE. UU. al terminar una estancia temporal Sección 221(g) , cuando falta documentación o información, o cuando se requiere procesamiento administrativo

, cuando falta documentación o información, o cuando se requiere procesamiento administrativo Determinadas condenas penales

Infracciones relacionadas con drogas

Fraude o tergiversación de información

Haber permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado

Otras causas de inadmisibilidad establecidas por la legislación migratoria

¿Qué pasa si la visa fue negada bajo 214(b)?

Una negativa bajo la sección 214(b) no constituye una prohibición permanente para solicitar una visa estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada, la negativa corresponde a esa solicitud específica y no existe un proceso de apelación para esa decisión. Sin embargo, la persona puede presentar una nueva solicitud cuando existan cambios significativos en sus circunstancias o cuando tenga información adicional que considere relevante.

Para volver a solicitarla, deberá presentar una nueva solicitud, pagar nuevamente la tarifa correspondiente y programar otra entrevista de acuerdo con los procedimientos del consulado o embajada donde realice el trámite.

Por ello, una visa negada bajo 214(b) no significa que la persona nunca pueda obtener una visa estadounidense.

Visa de EE. UU. bajo 221(g): ¿qué significa?

Una negativa bajo la sección 221(g) tiene características distintas. Puede ocurrir cuando el funcionario consular no cuenta con toda la información necesaria para determinar si el solicitante es elegible.

En estos casos puede faltar documentación o información, o puede requerirse un procesamiento administrativo adicional.

Si el consulado solicita documentos, el solicitante puede entregarlos para que el caso sea evaluado nuevamente. El Departamento de Estado establece un plazo de un año desde la negativa para proporcionar la información requerida. Si no se presenta dentro de ese periodo, será necesario volver a solicitar la visa y pagar nuevamente la tarifa.

Por esta razón, una negativa 221(g) no debe interpretarse automáticamente como una negativa definitiva, ya que el expediente puede requerir información adicional o verificaciones antes de que se adopte una decisión.

¿Qué pasa si ya tenías una visa y EE. UU. la canceló o revocó?

La situación cambia cuando una visa estadounidense previamente emitida es cancelada o revocada.

El Departamento de Estado señala que una visa es válida hasta su fecha de vencimiento, salvo que haya sido cancelada o revocada. Por ello, que el documento aparezca físicamente vigente en el pasaporte no significa necesariamente que continúe siendo válido para viajar.

También existen circunstancias previstas por la legislación que pueden provocar la cancelación de la validez de una visa. Un ejemplo es permanecer en Estados Unidos más allá del periodo autorizado. De acuerdo con la información proporcionada, en términos generales, una estancia posterior a la fecha autorizada por CBP o USCIS puede provocar la anulación automática de la visa conforme a la sección 222(g) de la INA, con determinadas excepciones.

Por ello, una visa cancelada o revocada no debe asociarse automáticamente con una prohibición permanente para viajar a Estados Unidos. Las consecuencias dependen de la razón jurídica por la que perdió su validez y de las circunstancias particulares del caso.

¿Puedes volver a solicitar una visa después de una negativa?

En muchos casos, sí es posible presentar una nueva solicitud de visa de EE. UU. El Departamento de Estado señala que una persona declarada inelegible puede volver a solicitarla en el futuro. Generalmente deberá presentar una nueva solicitud y pagar nuevamente la tarifa correspondiente, salvo situaciones específicas, como determinados casos bajo 221(g).

Sin embargo, presentar una nueva solicitud no significa que será aprobada.

En los casos de 214(b), por ejemplo, el Departamento de Estado recomienda que el solicitante pueda demostrar cambios significativos en sus circunstancias. Presentar nuevamente la misma información sin modificaciones en la situación no garantiza un resultado diferente.

Visa vigente no significa entrada garantizada a EE. UU.

Una visa vigente permite al extranjero viajar hasta un puerto de entrada y solicitar la admisión, pero no garantiza que pueda ingresar al territorio estadounidense. Al llegar, el viajero debe pasar por la inspección de CBP, cuyos funcionarios determinan si cumple con las condiciones de admisibilidad establecidas en la legislación estadounidense.

De esta manera, deben distinguirse tres situaciones:

Visa negada: no se concedió la visa solicitada y la persona debe revisar la causa para determinar qué opciones tiene

no se concedió la visa solicitada y la persona debe revisar la causa para determinar qué opciones tiene Visa cancelada o revocada: una visa que había sido emitida dejó de ser válida

una visa que había sido emitida dejó de ser válida Entrada rechazada por CBP: la persona llegó a un puerto de entrada, pero no fue admitida; las consecuencias dependen de la causa y del procedimiento aplicado

También es necesario diferenciar una negativa de visa de una determinación de inadmisibilidad. El Departamento de Estado contempla causas de inelegibilidad para obtener una visa, mientras que CBP determina la admisibilidad cuando una persona llega al puerto de entrada. Las causas de inadmisibilidad están contempladas, entre otras disposiciones, en la sección 212(a) de la INA.

¿Qué hacer si te negaron o cancelaron la visa?

El procedimiento depende de la causa de la decisión. Como referencia, la información oficial señala los siguientes pasos:

Revisar la notificación consular para identificar la sección de la legislación migratoria utilizada Determinar si se trata de 214(b), 221(g) u otra causal, ya que el procedimiento posterior cambia según el caso Si es 221(g), entregar la documentación solicitada cuando corresponda Si es 214(b), analizar si hubo cambios significativos en las circunstancias antes de presentar una nueva solicitud Si la visa fue cancelada o revocada, determinar la causa antes de intentar utilizarla para viajar Si existe una causal de inadmisibilidad o una posible prohibición migratoria, revisar si la legislación contempla algún perdón o waiver

La información oficial establece que no existe una vía única para todos los casos. El procedimiento depende de si se trató de una negativa inicial, una negativa bajo 214(b), un caso 221(g), una cancelación, una revocación o una determinación de inadmisibilidad.

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