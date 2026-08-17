Ministro israelí Ben Gvir propone matar a 30 o 40 palestinos cada noche en Gaza

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Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: AFP

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, propuso cometer cada noche asesinatos selectivos de entre 30 y 40 personas en Gaza, incluso de quienes no representen una amenaza inmediata, además de defender la instalación de asentamientos israelíes en toda la Franja.

El funcionario ultraderechista planteó estas posiciones durante una entrevista y sostuvo que Gaza debería quedar bajo control israelí, con el menor número posible de palestinos.

Ben Gvir afirmó que ha tenido diferencias con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero insistió en su postura sobre las operaciones en Gaza.

Ben Gvir plantea asentamientos en toda Gaza

El ministro también defendió la construcción de asentamientos israelíes a lo largo de toda la Franja y no únicamente en Gush Katif, bloque de colonias israelíes desmantelado en 2005.

Además, planteó fomentar la emigración de palestinos y enviarlos a sus países de origen. Para quienes considera “terroristas”, rechazó esa posibilidad y sostuvo que deberían ser asesinados.

También impulsa pena de muerte para palestinos

Ben Gvir se pronunció además a favor de aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a prisioneros palestinos.

El Parlamento de Israel aprobó el pasado 30 de marzo una ley que contempla la pena capital por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinar a israelíes, cuando un tribunal militar determine que el crimen fue considerado terrorismo o estuvo motivado por la negación de la existencia del Estado de Israel.

El ministro aseguró que hará todo lo posible para que esta medida se concrete y manifestó su respaldo a condiciones más duras para los presos palestinos en las cárceles israelíes.

Netanyahu condiciona retiro de Gaza al desarme de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró este lunes al enviado estadounidense Jared Kushner que las fuerzas israelíes no se retirarán de Gaza hasta que concluya el desarme de Hamás, informó un funcionario israelí.

De acuerdo con el funcionario, ambas partes acordaron que el primer paso para la desmilitarización de la Franja sería pedir a Hamás que entregue sus armas para su desmantelamiento, bajo la supervisión de un general estadounidense.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha confirmado esta información.

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