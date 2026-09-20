Israel reporta captura de presunto autor de ataque en Cisjordania

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Ataque a zona israelí en Cisjordania deja al menos un muerto. Foto: AFP

El Ejército israelí informó este domingo que detuvo al presunto autor de un ataque en Cisjordania en el que murió un ciudadano israelí, después de que el sospechoso huyera hacia un hospital cercano al lugar de los hechos.

De acuerdo con un comunicado castrense, soldados israelíes detuvieron al presunto atacante, quien había resultado herido por el disparo de uno de los militares durante el operativo.

El incidente ocurrió en el centro de la Cisjordania ocupada, donde, según información de la Policía israelí y de los paramédicos que acudieron al sitio, un palestino disparó desde un vehículo en movimiento contra un grupo de israelíes.

El ataque ocurrió cerca del asentamiento de Nova Tzuf. Uno de los israelíes resultó herido y fue trasladado inicialmente a un hospital en estado crítico, donde posteriormente murió.

Ataque en Cisjordania deja un israelí muerto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del ciudadano israelí y ordenó un despliegue militar en la zona tras la fuga inicial del presunto atacante.

Netanyahu indicó que ordenó al Ejército de Defensa de Israel (IDF) y al Servicio de Seguridad Interna (Shin Bet) actuar con efectivos reforzados en Cisjordania.

Entre las medidas anunciadas por el primer ministro se encuentran:

Cierres de pueblos en Cisjordania

Operaciones militares

Detenciones

Un despliegue de efectivos reforzado

La demolición inmediata de la vivienda del presunto atacante

El anuncio ocurrió después de que el sospechoso huyera del lugar del ataque y se dirigiera hacia un hospital cercano.

Ejército israelí reporta detención del presunto atacante

Tras varias horas de búsqueda, una unidad especial militar israelí localizó y detuvo al presunto responsable, informó el Ejército de Israel.

El comunicado castrense señaló que el hombre había resultado herido previamente por el disparo de un soldado.

La detención ocurrió después de que las autoridades israelíes desplegaran efectivos para localizar al presunto atacante, quien había escapado tras el tiroteo registrado cerca de Nova Tzuf.

La información proporcionada por el Ejército identifica al detenido como el presunto autor del ataque, mientras que las autoridades israelíes continúan con las acciones anunciadas en la zona.

Israel reporta otro incidente en Cisjordania

En un hecho separado, el Ejército israelí informó que mató a un palestino y detuvo a otro después de que ambos intentaran atropellar a varios soldados cerca del asentamiento de Ganim, al norte de Cisjordania ocupada.

El incidente fue reportado por las fuerzas israelíes como un hecho distinto al ataque ocurrido cerca de Nova Tzuf.

La información militar señala que los soldados actuaron después de que los dos palestinos intentaran atropellarlos. Tras el incidente, uno de los palestinos murió y otro fue detenido.

Netanyahu ordena operaciones y detenciones

Después del ataque en el que murió un ciudadano israelí, Netanyahu ordenó al Ejército y al Shin Bet realizar operaciones y detenciones en Cisjordania.

El primer ministro también ordenó el cierre de localidades y la demolición de la vivienda del presunto atacante.

En su comunicado, Netanyahu señaló que las medidas buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes.

El ataque y la posterior detención del presunto autor ocurrieron este domingo, mientras las fuerzas israelíes mantenían operaciones en distintos puntos de la Cisjordania ocupada.

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