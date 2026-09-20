Primer ministro de Groenlandia viaja a Nueva York para firmar acuerdo con EE. UU.

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Primer ministro de Groenlandia viaja a EE. UU. Foto: AFP

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, viajó este domingo a Nueva York para participar en la firma del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia sobre la seguridad de la isla. El pacto, anunciado por Donald Trump, contempla una presencia militar estadounidense permanente, aunque sus detalles todavía no se han hecho públicos.

Nielsen emprendió el viaje acompañado por el ministro de Exteriores groenlandés, Múte B. Egede, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su canciller, Lars Lokke Rasmussen, también tienen previsto acudir a Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Groenlandia y EE. UU. acuerdan seguridad militar

Trump aseguró que el acuerdo dará a Estados Unidos un “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia y permitirá ampliar la presencia militar estadounidense en la isla.

También señaló que ningún país considerado adversario de Washington podrá establecer bases militares, desplegar tropas o realizar determinadas inversiones estratégicas en Groenlandia sin autorización estadounidense.

Sin embargo, Dinamarca y Groenlandia han utilizado un lenguaje diferente para describir el pacto. Ambos gobiernos sostienen que el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

¿Qué dijo Jens-Frederik Nielsen sobre el acuerdo?

Antes de partir hacia Nueva York, Nielsen reconoció la preocupación generada durante los últimos meses y afirmó que espera que el acuerdo permita recuperar tranquilidad respecto al futuro de la isla.

Espero que logremos una posición más pacífica y estable para nuestro país. Debemos cuidar bien de Groenlandia, permanecer unidos en lo más importante y exigir siempre ser respetados.

Por su parte, Mette Frederiksen afirmó que el pacto fortalece la seguridad compartida en el Ártico y el Atlántico Norte. También destacó que el texto respeta la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca.

Acuerdo sobre Groenlandia aún debe formalizarse

La firma está prevista para la próxima semana, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Posteriormente, el acuerdo deberá pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes en Dinamarca y Groenlandia.

Los términos completos del pacto todavía no se han divulgado, por lo que permanece pendiente conocer el alcance exacto de la futura presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia.

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