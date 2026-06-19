¿Cómo viajan los presidentes del mundo? Así son los aviones de los más poderosos del planeta
Este 19 de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el nuevo Boeing 747-8 que se convertirá en el Air Force One, una aeronave presidencial valuada en cerca de 400 millones de dólares, diseñada para operar como un centro de mando aéreo en pleno vuelo.
El anuncio volvió a poner en la conversación global cómo se trasladan los jefes de Estado del mundo, donde algunos países mantienen flotas exclusivas de alto nivel, mientras otros optan por aeronaves militares adaptadas o incluso vuelos comerciales.
Air Force One: el avión que convierte al presidente de EE.UU. en “gobierno en el aire”
El Air Force One no es solo un avión, sino un sistema completo de operación gubernamental. Cuenta con áreas de trabajo, suites privadas, sala médica, sistemas de comunicación cifrada y capacidad para seguir operando en escenarios de crisis o guerra.
El nuevo Boeing 747-8 que se ha mostrado públicamente forma parte del relevo tecnológico de la flota presidencial estadounidense, con mejoras en conectividad, autonomía y seguridad, manteniendo el estándar de ser el avión presidencial más emblemático del mundo.
Rusia: un “búnker aéreo” para el Kremlin
El Ilyushin Il-96 presidencial es utilizado por el liderazgo ruso y está diseñado como un centro de comando móvil. Incluye oficinas privadas, sistemas de comunicación encriptada y medidas de seguridad avanzadas para vuelos de larga distancia.
Su configuración busca garantizar independencia operativa total del presidente ruso durante viajes internacionales.
Francia: el poder ejecutivo viaja en un Airbus adaptado
El Airbus A330 presidencial francés es una aeronave modificada con oficina presidencial, sala de reuniones y área médica.
A diferencia de otros modelos más militares, Francia prioriza una combinación de representación diplomática, eficiencia y autonomía en vuelos de largo alcance.
Reino Unido: funcionalidad sobre lujo en el aire
El Airbus Voyager utilizado por el gobierno británico es una aeronave militar adaptada para transporte oficial del primer ministro y miembros de la familia real.
Su configuración prioriza la funcionalidad y el ahorro operativo más que el lujo, con espacios de trabajo y capacidad de reabastecimiento en vuelo.
China: movilidad estratégica del liderazgo
El gobierno chino utiliza aeronaves tipo Boeing 747 adaptadas en configuración VIP, destinadas al traslado del liderazgo en visitas oficiales.
Estas aeronaves se caracterizan por altos niveles de privacidad, seguridad y coordinación logística en giras internacionales.
India: Air India One y la seguridad de largo alcance
El Boeing 777 presidencial de India, conocido como Air India One, incorpora sistemas avanzados de defensa, comunicación cifrada y autonomía intercontinental.
Está diseñado para garantizar protección total del primer ministro durante vuelos de larga duración.
Alemania: flota gubernamental enfocada en eficiencia
El Airbus A350 gubernamental alemán forma parte de una flota moderna utilizada por el canciller.
Su enfoque no está en el lujo, sino en la eficiencia energética, autonomía y funcionalidad para viajes diplomáticos.
Japón: precisión operativa en el transporte oficial
El Boeing 777-300ER gubernamental japonés se utiliza para el primer ministro en misiones oficiales y diplomáticas.
Está configurado para viajes de largo alcance con soporte logístico y de comunicaciones.
Brasil: aeronave presidencial intermedia
El Airbus A319 presidencial “Santos Dumont” es una aeronave más compacta en comparación con otras potencias, pero adaptada para vuelos internacionales del presidente brasileño.
Combina funcionalidad con capacidad operativa regional e internacional.
México: austeridad y vuelos comerciales
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la política de austeridad en el uso de aeronaves oficiales, utilizando principalmente vuelos comerciales o aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana cuando es necesario.
Tras la venta del avión presidencial, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país dejó de contar con una aeronave exclusiva para el Ejecutivo.
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