¿Cómo viajan los presidentes del mundo? Así son los aviones de los más poderosos del planeta

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Presidentes del mundo que viajan en sus propias aeronaves. Foto: Reuters

Este 19 de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el nuevo Boeing 747-8 que se convertirá en el Air Force One, una aeronave presidencial valuada en cerca de 400 millones de dólares, diseñada para operar como un centro de mando aéreo en pleno vuelo.

El anuncio volvió a poner en la conversación global cómo se trasladan los jefes de Estado del mundo, donde algunos países mantienen flotas exclusivas de alto nivel, mientras otros optan por aeronaves militares adaptadas o incluso vuelos comerciales.

Air Force One: el avión que convierte al presidente de EE.UU. en “gobierno en el aire”

El Air Force One no es solo un avión, sino un sistema completo de operación gubernamental. Cuenta con áreas de trabajo, suites privadas, sala médica, sistemas de comunicación cifrada y capacidad para seguir operando en escenarios de crisis o guerra.

El nuevo Boeing 747-8 que se ha mostrado públicamente forma parte del relevo tecnológico de la flota presidencial estadounidense, con mejoras en conectividad, autonomía y seguridad, manteniendo el estándar de ser el avión presidencial más emblemático del mundo.

“The Air Force’s VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at the Presidential Airlift Group and will commence its initial commissioning flights, marking the successful delivery of a secure, modified executive platform. Fresh from receiving its new red, white, and blue livery… https://t.co/BugVJ5yJju pic.twitter.com/bqfkMbwhRu — Dan Scavino (@Scavino47) June 19, 2026

Rusia: un “búnker aéreo” para el Kremlin

El Ilyushin Il-96 presidencial es utilizado por el liderazgo ruso y está diseñado como un centro de comando móvil. Incluye oficinas privadas, sistemas de comunicación encriptada y medidas de seguridad avanzadas para vuelos de larga distancia.

Su configuración busca garantizar independencia operativa total del presidente ruso durante viajes internacionales.

Visuals of Russian – Special Flight Squadron Ilyushin IL-96-300PU aircraft (RA-96024) (S/N 74393203024, ICAO: 157718) that carried Russian President Vladimir Putin to Pyongyang International Airport (FNJ) from Yakutsk (YKS) to Pyongyang International Airport (FNJ), after a gap of… pic.twitter.com/4j7EXaIgOP — FL360aero (@fl360aero) June 19, 2024

Francia: el poder ejecutivo viaja en un Airbus adaptado

El Airbus A330 presidencial francés es una aeronave modificada con oficina presidencial, sala de reuniones y área médica.

A diferencia de otros modelos más militares, Francia prioriza una combinación de representación diplomática, eficiencia y autonomía en vuelos de largo alcance.

French President Emmanuel Macron arrives to deliver a statement on the tarmac in front of his presidential plane before his departure to Romania, at Paris-Orly Airport in Orly, France, June 14, 2022. #reuters #EmmanuelMacron @reuterspictures 📸@fm_gonzalo pic.twitter.com/HWxBQR0PUz — Sandra Auger (@sandra_auger) June 14, 2022

Reino Unido: funcionalidad sobre lujo en el aire

El Airbus Voyager utilizado por el gobierno británico es una aeronave militar adaptada para transporte oficial del primer ministro y miembros de la familia real.

Su configuración prioriza la funcionalidad y el ahorro operativo más que el lujo, con espacios de trabajo y capacidad de reabastecimiento en vuelo.

#RAF Royal Air Force – 🚨 NATO Air Policing / Quick Reaction Alert (QRA)



Airbus KC.2 Voyager 1x#43C6F9 ZZ336 – TARTAN 11



+ PHANTOM 12 1x Typhoon FGR.4



TARTAN 11 is airborne from RAF Brize Norton this afternoon squawking 1321, routing direct Lossiemouth on a QRA North tasking.… pic.twitter.com/HdnjkGiO5A — Armchair Admiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) May 25, 2026

China: movilidad estratégica del liderazgo

El gobierno chino utiliza aeronaves tipo Boeing 747 adaptadas en configuración VIP, destinadas al traslado del liderazgo en visitas oficiales.

Estas aeronaves se caracterizan por altos niveles de privacidad, seguridad y coordinación logística en giras internacionales.

19 tháng Năm, 2025.



“PHI CƠ CỦA TỔNG THỐNG TRUNG CỘNG”

Phạm Tấn Bạch



Cách đây mấy hôm, Tổng Thống Trung Cộng Xi Jinping đến thăm Việt Nam.

Ông ta đến bằng một chiếc phi cơ thương mại của Trung Cộng (Air China) Trung Cộng không… pic.twitter.com/icuKMjTASW — Việt Phi Trung (@VietPhiTrung) April 20, 2025

India: Air India One y la seguridad de largo alcance

El Boeing 777 presidencial de India, conocido como Air India One, incorpora sistemas avanzados de defensa, comunicación cifrada y autonomía intercontinental.

Está diseñado para garantizar protección total del primer ministro durante vuelos de larga duración.

Air India One ❤



Indian PM Modi official Plane Air India One has arrived in Japan. The White Beauty with Blue Sea in back 🌊😍



PM Modi is Special Guest at G-7 meet in #Japan & will also meet Quad nation pic.twitter.com/IZSqFGQmuJ — Vivek Singh (@VivekSi85847001) May 19, 2023

Alemania: flota gubernamental enfocada en eficiencia

El Airbus A350 gubernamental alemán forma parte de una flota moderna utilizada por el canciller.

Su enfoque no está en el lujo, sino en la eficiencia energética, autonomía y funcionalidad para viajes diplomáticos.

German Air Force 922 (GAF 922) Airbus A350 10-02 arriving in Manila with German President Frank-Walter Steinmeier on board from Jakarta. Always a pleasure seeing the Luftwaffe in my home airport. pic.twitter.com/R90rI1PHV0 — Kit (@kitLongfellow) June 18, 2026

Japón: precisión operativa en el transporte oficial

El Boeing 777-300ER gubernamental japonés se utiliza para el primer ministro en misiones oficiales y diplomáticas.

Está configurado para viajes de largo alcance con soporte logístico y de comunicaciones.

2026.5.24



美保飛行場(RJOH)

美保基地航空祭



BOEING 777-300ER (80-1112)

政府専用機



見たかったシグナス‼️

今はジパングでしょうかね🤔

（///✪ω✪///）｡oOｶｯｹｪ



今度は飛ぶ姿を撮りに来よう。 pic.twitter.com/aNdI1Ou3Mx — Lucky cape (@Luckycape_nrhr) June 18, 2026

Brasil: aeronave presidencial intermedia

El Airbus A319 presidencial “Santos Dumont” es una aeronave más compacta en comparación con otras potencias, pero adaptada para vuelos internacionales del presidente brasileño.

Combina funcionalidad con capacidad operativa regional e internacional.

México: austeridad y vuelos comerciales

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la política de austeridad en el uso de aeronaves oficiales, utilizando principalmente vuelos comerciales o aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana cuando es necesario.

Tras la venta del avión presidencial, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país dejó de contar con una aeronave exclusiva para el Ejecutivo.

La presidenta Sheinbaum llegó ayer en vuelo comercial a Calgary 🇨🇦, tras una escala en Vancouver, a 90 km del lugar donde la mayoría de los mandatarios del G7 cenaron y se retiraron. Hoy llegará a la sede de la cumbre, pero perdió la oportunidad de dialogar con el presidente… pic.twitter.com/HzNUBYSX6w — Carlos Cárdenas (@C_Cardenas) June 17, 2025

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