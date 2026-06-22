Colombia gira a la derecha: así cambiaría el mapa político de América

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Elección de Colombia reconfigura mapa político de América. foto: AFP

La reciente elección presidencial en Colombia, donde Abelardo de la Espriella se impuso por un margen cerrado sobre Iván Cepeda, volvió a poner sobre la mesa un cambio político más amplio en América Latina. Con este resultado preliminar, el país cafetero se suma a una tendencia regional de gobiernos con orientación conservadora o de derecha.

El triunfo del llamado “Tigre” llega en un contexto donde la seguridad, la economía y el hartazgo social han impulsado a candidaturas de derecha dura en distintos países de la región. Su victoria incluso fue celebrada por figuras como Donald Trump, lo que refuerza la lectura de un reacomodo político con impacto internacional.

Un giro regional hacia la derecha en América Latina

De acuerdo con el recuento de escenarios políticos en la región, Colombia y Perú se integran a una lista de países que en sus elecciones más recientes han virado hacia la derecha, junto con Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Panamá.

Este fenómeno se interpreta como una reversión de la llamada “marea rosa” de inicios de la década de 2020, cuando distintos gobiernos progresistas llegaron al poder, incluido el de Gustavo Petro en Colombia.

En paralelo, el avance de candidaturas de derecha se da en medio de preocupaciones ciudadanas por la violencia, la inflación y la incertidumbre económica, factores que han favorecido discursos de mano dura y mayor control estatal.

América Latina y el giro hacia gobiernos de derecha

En distintos países de la región, las últimas elecciones han favorecido a fuerzas de derecha o centroderecha, en un contexto de alta demanda de seguridad y cambios económicos.

Actualmente, este bloque incluye a:

Estados Unidos: Donald Trump (derecha conservadora)

Donald Trump (derecha conservadora) Honduras: Nasry Asfura (centroderecha)

Nasry Asfura (centroderecha) El Salvador: Nayib Bukele (derecha conservadora)

Nayib Bukele (derecha conservadora) Panamá: José Raúl Mulino (centroderecha)

José Raúl Mulino (centroderecha) República Dominicana: Luis Abinader (centroderecha liberal)

Luis Abinader (centroderecha liberal) Colombia: Abelardo de la Espriella (derecha nacionalista)

Abelardo de la Espriella (derecha nacionalista) Ecuador: Daniel Noboa (centroderecha)

Daniel Noboa (centroderecha) Bolivia: Rodrigo Paz (centro con tendencia a la derecha)

Rodrigo Paz (centro con tendencia a la derecha) Paraguay: Santiago Peña (derecha conservadora)

Santiago Peña (derecha conservadora) Chile: José Antonio Kast (derecha conservadora)

José Antonio Kast (derecha conservadora) Argentina: Javier Milei (derecha libertaria)

Javier Milei (derecha libertaria) Perú: Keiko Fujimori (derecha conservadora)

Países con gobiernos de izquierda o centroizquierda

En contraste, otros países mantienen gobiernos de orientación progresista o de izquierda en la región:

Canadá: Mark Carney (centroizquierda)

Mark Carney (centroizquierda) México: Claudia Sheinbaum (izquierda progresista)

Claudia Sheinbaum (izquierda progresista) Guatemala: Bernardo Arévalo (centroizquierda)

Bernardo Arévalo (centroizquierda) Nicaragua: Daniel Ortega (izquierda)

Daniel Ortega (izquierda) Cuba: Miguel Díaz-Canel (socialismo)

Miguel Díaz-Canel (socialismo) Venezuela: Delcy Rodríguez (izquierda chavista)

Delcy Rodríguez (izquierda chavista) Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda)

Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) Uruguay: Yamandú Orsi (izquierda)

Un continente en reacomodo político

El avance simultáneo de gobiernos de derecha en varios países coincide con un contexto global marcado por el fortalecimiento de discursos nacionalistas y políticas más duras en materia de seguridad y migración.

En este escenario, analistas advierten que el equilibrio político en América Latina podría seguir cambiando en los próximos años, mientras persisten las tensiones entre proyectos de izquierda, centro y derecha en la región.

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