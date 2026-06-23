Tras la votación, ¿qué falta para definir oficialmente al próximo presidente de Colombia?

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Elecciones en Colombia. Foto: AFP

Abelardo De La Espriella ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. De acuerdo con el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, el abogado de 47 años apodado el “Tigre” se impuso sobre izquierdista Iván Cepeda. Sin embargo, qué falta para dictaminar al próximo presidente colombiano.

¿Qué falta para definir al próximo presidente de Colombia?

Aunque el “Tigre” ya se alzó como el ganador de las elecciones en Colombia, el conteo de la autoridad electoral deberá ser validado en un escrutinio realizado por jueces.

De acuerdo con la ley colombiana, se exige un conteo final verificado, supervisado por notarios y jueces.

A través de su portal oficial el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció la reanudación de audiencia de escrutinios de la segunda vuelta para el 23 de junio a las 9 de la mañana, hora local.

¿Qué hace el CNE de Colombia?

El Consejo Nacional Electoral de Colombia es un órgano encargado, entre otras cosas, de:

Declarar elecciones y expedir credenciales

Revisar escrutinios y documentos electorales

Efectuar escrutinio general de las elecciones

Además, el CNE está compuesto por 9 magistrados electos por el Congreso de la República, los cuales estarán en el cargo por un periodo de 4 años mediante, según lo establece la ley.

Después de que se cumplan con los pasos del proceso electoral según lo marca la ley de Colombia, será a partir del 7 de agosto y hasta el 2030 que el nuevo presidente estará al frente del gobierno colombiano.

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