Italia suspende temporalmente Schengen para España tras crisis migratoria en Ceuta

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Foto: Reuters

Italia anunció la suspensión temporal del espacio Schengen para España, luego de la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos. La medida contempla controles reforzados en los accesos marítimos y aéreos durante un mes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, informó que la decisión busca fortalecer la seguridad en las fronteras europeas ante la actual crisis migratoria.

¿En qué consiste la medida?

De acuerdo con el Ministerio del Interior italiano, la suspensión implica el cierre temporal de los puntos de entrada marítimos y aéreos para vuelos y rutas procedentes de España, aunque aclaró que no afectará los viajes de ciudadanos españoles ni de otros países de la Unión Europea.

Los controles estarán dirigidos únicamente a personas no pertenecientes a la Unión Europea que lleguen desde territorio español.

La medida entrará en vigor este sábado y permanecerá vigente durante un mes.

Italia justifica la suspensión

Antonio Tajani señaló que la decisión está contemplada en los tratados europeos y responde a la necesidad de proteger las fronteras del bloque.

El funcionario afirmó que la situación en Ceuta representa una “responsabilidad compartida” y sostuvo que los países de la Unión Europea deben coordinar acciones para evitar flujos migratorios irregulares hacia el territorio comunitario.

También reforzarán fronteras con Francia

Un portavoz del Gobierno italiano indicó que, tras conversaciones con Francia, ambos países acordaron incrementar los controles en las fronteras terrestres ya existentes.

La decisión ocurre después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitara públicamente la suspensión de España dentro del espacio Schengen, tras considerar preocupantes las imágenes de miles de migrantes llegando a Ceuta desde Marruecos.

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