¿Qué pasó en Ceuta? Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

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Migrantes marroquíes ingresan a España. Foto: AFP

La entrada masiva de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos ha colocado al enclave español en el centro de una crisis migratoria, luego de que las autoridades estimaran que cerca de 60 mil personas cruzaron la frontera en los últimos días, mientras el Gobierno de España analiza la situación y mantiene un intercambio diplomático con Rabat.

La ciudad autónoma de Ceuta, ubicada en el norte de África y territorio español, registró la llegada de miles de personas a partir de la madrugada del jueves, en un episodio que supera ampliamente otros movimientos migratorios ocurridos en la zona.

De acuerdo con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, las estimaciones apuntan a que unas 60 mil personas ingresaron durante este episodio.

El funcionario también informó que 34 personas murieron durante una “avalancha” registrada en medio de la llegada masiva.

Ceuta casi duplica su población

Por su parte, el Ministerio del Interior de España reportó la entrada de aproximadamente 50 mil personas desde la madrugada del jueves y señaló que unas 25 mil regresaron posteriormente a Marruecos.

Las cifras muestran la dimensión del episodio si se considera que Ceuta tiene alrededor de 84 mil habitantes y una superficie de 18.5 kilómetros cuadrados, por lo que el número estimado de personas que ingresaron representa cerca del 70% de la población del enclave.

Según el periodista Ignacio Cembrero, especialista en política del Magreb, quien citó fuentes de la cúpula de la Guardia Civil, durante el jueves llegaron a ingresar alrededor de 200 personas por minuto.

En tanto, Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, señaló que la magnitud de la llegada permite considerar creíbles las cifras reportadas.

El episodio también supera ampliamente el registrado en mayo de 2021, cuando unas 12 mil personas llegaron a Ceuta en un periodo de dos días, de acuerdo con datos del Observatorio.

¿Qué se sabe sobre el papel de Marruecos?

Uno de los puntos que ha generado debate es la actuación de las fuerzas de seguridad de Marruecos durante la llegada masiva de migrantes.

De acuerdo con Ignacio Cembrero, desde el miércoles las fuerzas de seguridad marroquíes permanecieron sin impedir el paso de personas hacia la frontera con Ceuta.

El periodista sostuvo que para llegar al espigón fronterizo existen controles policiales que, según su versión, permitieron el paso de los migrantes.

Por su parte, Carlos Echeverría afirmó que miles de personas cruzaron una frontera internacional de manera irregular y ejercieron presión sobre el territorio español.

Durante una comparecencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como una “violación y ataque a la integridad territorial”.

¿Por qué ocurrió la llegada masiva de migrantes a Ceuta?

Los especialistas consultados por AFP mencionan distintas hipótesis para explicar el incremento de personas que llegaron a Ceuta.

Una de ellas es la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España el 8 de julio, en la que determinó que las llamadas “devoluciones en caliente” no pueden aplicarse a quienes ingresan por vía marítima.

La resolución establece que la devolución inmediata únicamente puede realizarse cuando una persona rebasa los elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas, pero no cuando el ingreso ocurre por mar.

De acuerdo con Pedro Sánchez, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas realizaron una interpretación de esa resolución para incentivar la llegada de migrantes.

No obstante, Ignacio Cembrero consideró que la sentencia pudo influir, aunque señaló que no explica por sí sola la magnitud del movimiento registrado.

Los analistas también mencionan como posibles factores el anuncio de regularización de migrantes realizado recientemente por el Gobierno español y la expectativa de un eventual cambio político, aunque aclaran que estas hipótesis no han podido confirmarse.

Por su parte, Carlos Echeverría sostuvo que el contexto de fondo corresponde a la presión que, desde su perspectiva, ejerce Marruecos sobre España.

¿Existe un conflicto diplomático entre España y Marruecos?

Los especialistas consultados por AFP también relacionan la crisis migratoria con la disputa territorial existente entre España y Marruecos por Ceuta y Melilla.

Desde su independencia en 1956, Marruecos mantiene su reclamación de soberanía sobre ambas ciudades autónomas, mientras que España rechaza cualquier negociación sobre esos territorios.

De acuerdo con Ignacio Cembrero, las autoridades marroquíes habrían aprovechado la situación para intentar abrir una negociación sobre el futuro de Ceuta y Melilla.

En ese contexto, Carlos Echeverría planteó que la respuesta al conflicto debería involucrar a la Unión Europea, al considerar que se trata de una cuestión que afecta a uno de sus Estados miembros.

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