Pentágono afirma que nuevo líder supremo de Irán está “probablemente desfigurado” y oculto

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está “herido y probablemente desfigurado”, afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa realizada en el Pentágono.

“Sabemos que el nuevo supuesto —y no tan supremo— líder está herido y probablemente desfigurado”, declaró el funcionario ante periodistas.

EE. UU. asegura que la dirigencia iraní está escondida

Durante la misma rueda de prensa, Hegseth afirmó que la cúpula dirigente iraní se encuentra huyendo y refugiada bajo tierra ante la ofensiva militar.

“Desesperadas y escondidas, se han refugiado bajo tierra, acobardadas. Eso es lo que hacen las ratas”, dijo el jefe del Pentágono.

El funcionario estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, con quien detalló los avances de las operaciones militares contra Irán.

Jamenei no ha aparecido públicamente

Desde su designación como líder supremo por una asamblea clerical el domingo, Mojtaba Jamenei no ha sido visto públicamente por la población iraní.

Sus primeras declaraciones se difundieron a través de un comunicado leído por un presentador en la televisión estatal, en el que prometió mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y pidió a los países vecinos cerrar las bases militares estadounidenses en su territorio.

Irán confirma que resultó herido

Un funcionario iraní declaró previamente a Reuters que el recién nombrado líder supremo resultó levemente herido, aunque continúa desempeñando sus funciones.

La televisión estatal iraní también lo describió como “herido de guerra”, aunque sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.

Estados Unidos intensifica ataques contra Irán

Durante la conferencia, Hegseth señaló que Estados Unidos planea realizar el mayor número de ataques hasta ahora contra objetivos iraníes.

El secretario de Defensa indicó que las operaciones militares buscan neutralizar las capacidades de misiles, drones y fuerzas navales de Irán en medio de la escalada del conflicto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.