EE. UU. ha gastado 38 mil millones de dólares en la guerra con Irán

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El costo del conflicto podría elevarse cada mes. Foto: Reuters

Estados Unidos ha gastado alrededor de 38 mil millones de dólares en la guerra con Irán hasta el 1 de agosto de 2026, de acuerdo con un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), organismo no partidista.

La cifra corresponde a los gastos del Departamento de Defensa durante el conflicto, que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. El monto podría seguir aumentando si continúan las hostilidades.

¿En qué ha gastado Estados Unidos los 38 mil millones?

La CBO explicó que el cálculo incluye principalmente el costo de reponer las municiones utilizadas y el equipo perdido en combate, además del aumento en los precios del combustible utilizado por las fuerzas armadas.

El análisis señala que, dependiendo de la intensidad de los enfrentamientos, el gasto militar podría aumentar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares al mes, aunque la cifra podría ser mayor si el conflicto se intensifica.

El cálculo de la CBO se realizó después de que varios legisladores demócratas solicitaran información sobre el costo de la guerra.

En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había estimado que el conflicto ya había costado alrededor de 37 mil 500 millones de dólares.

Guerra con Irán también impacta en la inflación

Además del gasto militar, la CBO señaló que uno de los principales efectos económicos de la guerra está relacionado con las presiones inflacionarias provocadas por las interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural.

Irán respondió a la ofensiva bloqueando el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos.

El bloqueo elevó los costos relacionados con la energía y llevó a la CBO a modificar sus previsiones de inflación para Estados Unidos.

La oficina estima ahora que la inflación durante el primer trimestre de 2027 será 0.5 puntos porcentuales mayor de lo que había previsto en febrero, utilizando como referencia el índice de precios de los gastos de consumo personal.

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