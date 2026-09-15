Pasajeros viven terror en Irán: techo de avión se desprende en pleno vuelo tras falla

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Falla mecánica desata tensión. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un vuelo comercial de la aerolínea iraní Sepehran Airlines se convirtió en escenario de un momento de pánico entre los pasajeros, luego de que parte de la cabina comenzara a desprenderse en pleno vuelo debido a una falla mecánica.

Los reportes indican que el incidente ocurrió poco después del despegue del Boeing 737, que viajaba de Mashhad a Kermanshah. Una de las ruedas de la aeronave se habría desprendido, lo que provocó una falla que se extendió hasta el motor y generó fuertes vibraciones en todo el avión.

WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026

Así se vivió el momento de terror dentro del avión

Las fuertes vibraciones provocaron daños en partes del techo de la cabina y los compartimentos superiores, por lo que algunas pertenencias de los pasajeros cayeron al suelo y sobre otras personas.

El video muestra el momento en que los pasajeros intentan resistir el movimiento de la aeronave mientras aumenta la tensión dentro de la cabina.

En las imágenes también se puede escuchar a algunos pasajeros rezando y gritando de miedo, mientras el avión continuaba con las fuertes vibraciones.

Boeing 737 aterrizó de emergencia en aeropuerto de Mashhad

Medios locales reportaron que el avión logró regresar y aterrizar sin problemas en el aeropuerto de Mashhad.

Los informes preliminares señalan que ningún pasajero resultó herido y que la pericia del piloto permitió completar el regreso al aeropuerto de origen después de la falla.

Hasta el momento, los reportes sobre las causas del incidente son preliminares y apuntan al desprendimiento de una rueda y a una posterior falla en el motor.

Segundo incidente de Sepehran Airlines en poco tiempo

De acuerdo con reportes locales, éste sería el segundo incidente reciente en el aeropuerto de Mashhad en el que está involucrada una aeronave de Sepehran Airlines.

El hecho generó preocupación entre los pasajeros que viajaban a bordo, aunque el avión pudo regresar a tierra y no se reportaron personas lesionadas.

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