Trump afirma que el Kennedy Center cerrará tras revés judicial por su nombre

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Trump. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el Kennedy Center cerrará de inmediato para realizar trabajos de renovación, después de que un juez federal bloqueó nuevamente los planes para colocar su nombre en la fachada del reconocido centro cultural de Washington.

La junta directiva del Kennedy Center votó a favor del cierre temporal del edificio para realizar renovaciones, en medio de una disputa legal por los intentos de añadir el nombre de Trump al inmueble.

¿Por qué cerrará el Kennedy Center?

Trump aseguró en redes sociales que la junta directiva aprobó “casi por unanimidad” el cierre del edificio por motivos de seguridad y para iniciar un proceso de reconstrucción.

El presidente señaló que las obras no podrán comenzar hasta que se resuelva la disputa judicial relacionada con el nombre del centro. También afirmó que el Departamento de Justicia solicitará una apelación acelerada.

La decisión se produce después de que el juez federal Christopher Cooper determinara que la junta no puede colocar el nombre de Trump en el edificio ni cambiar la denominación de las instalaciones sin autorización del Congreso.

Juez bloquea nuevamente el nombre de Trump

El fallo judicial impide que el Kennedy Center coloque en su fachada una inscripción para reconocer a Trump y también bloquea el cambio de nombre de los terrenos del complejo a “President Donald J. Trump Plaza”.

El juez sostuvo que cualquier reconocimiento o memorial dedicado a Trump en el Kennedy Center requiere la aprobación del Congreso.

La disputa se remonta a mayo, cuando Cooper ordenó retirar el nombre de Trump del edificio al considerar que la junta no tenía facultades para modificar el nombre establecido por el Congreso. Las letras fueron retiradas de la fachada en junio.

Trump afirma que hay 17 millones de dólares para el Kennedy Center

En su mensaje, Trump aseguró que se han depositado 17 millones de dólares recaudados por él en una cuenta del Kennedy Center para contribuir a mantener la institución.

El mandatario también sostuvo que la renovación y reconstrucción no se realizarán si los tribunales mantienen la decisión que impide colocar su nombre en el recinto.

La junta, por su parte, ha señalado problemas financieros y necesidades de renovación del inmueble. La disputa sobre el futuro del centro continúa en los tribunales.