Trump pone en duda el futuro del T-MEC: “Preferiría no tener el acuerdo”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que preferiría que el acuerdo comercial no existiera, e incluso planteó la posibilidad de que termine antes de la revisión programada para los próximos años.

Durante un intercambio con medios de comunicación, el mandatario afirmó que nunca ha sido un entusiasta del tratado que él mismo impulsó durante su primer mandato para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Para ser honesto, no soy un gran admirador del T-MEC”, declaró.

Trump explicó que su principal interés al negociar el acuerdo fue crear un mecanismo que permitiera poner fin al TLCAN, al que volvió a calificar como el peor acuerdo comercial que ha tenido Estados Unidos.

“La razón principal por la que quise el T-MEC fue porque no había forma de salir del TLCAN, que era el peor acuerdo comercial jamás hecho”, sostuvo.

.@POTUS: "I would rather not have the USMCA. The primary reason I wanted it was because there was no way out of NAFTA, which was the worst trade agreement ever made — like, ever — and they had no termination… I would prefer not having an agreement, but I'm open to doing it." pic.twitter.com/aMM7MpAF9e — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

“Estados Unidos estaría mejor sin un acuerdo”

El presidente estadounidense fue más allá y aseguró que, en su opinión, la economía de su país tendría mejores resultados sin un tratado comercial regional. “Nos va mejor sin un acuerdo”, afirmó.

Cuando fue cuestionado sobre si preferiría mantener el tratado vigente o simplemente dejarlo expirar, Trump respondió que incluso estaría dispuesto a que terminara. “Preferiría no tener el acuerdo”, dijo.

Ante la insistencia de los reporteros para aclarar si planteaba una eventual cancelación del T-MEC, respondió: “Preferiría que terminara”.

La cláusula de revisión, el aspecto que más le gustó

Trump explicó que el elemento que más valoró del T-MEC fue la inclusión de un mecanismo de revisión periódica que permite replantear la continuidad del tratado.

“Lo que más me gustó fue que después de seis años tenías que revisarlo”, señaló.

El mandatario recordó que durante las negociaciones insistió en incluir mecanismos que evitaran que el acuerdo permaneciera vigente de manera indefinida, como ocurrió con el TLCAN durante más de dos décadas.

“Fue muy difícil conseguir el T-MEC por esa razón”, comentó.

“Podría expirar inmediatamente”

Aunque reconoció que sigue abierto a negociar una nueva etapa del acuerdo, Trump dejó claro que no descarta una terminación anticipada. “Preferiría no tener un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo. Veremos qué pasa”, afirmó.

Incluso, al ser cuestionado sobre la vigencia prevista del tratado, sugirió que no necesariamente tendría que esperar al plazo contemplado actualmente. “No está simplemente vigente por diez años. Expira”, respondió.

Y remató con una frase que generó incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial: “Lo veo como algo que posiblemente podría expirar inmediatamente”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.