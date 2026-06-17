¿Qué es el uranio enriquecido y por qué es clave en el acuerdo entre EE. UU. e Irán?

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Uranio enriquecido: ¿qué es y por qué es importante en Medio Oriente? Foto: Getty

Luego del reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán en torno al tema nuclear, han surgido diversas dudas, entre ellas: qué es el uranio enriquecido, material que se encuentra en el centro de las tensiones entre ambos países y que ha mantenido un conflicto diplomático que sigue pendiente de resolverse por completo.

Para comprender la relevancia de este tema, primero es necesario explicar qué es el uranio enriquecido y por qué se ha convertido en uno de los principales puntos de negociación entre Washington y Teherán.

¿Qué es el uranio enriquecido?

El uranio enriquecido es el resultado de un proceso técnico que modifica la composición del uranio natural para aumentar la proporción del isótopo fisionable uranio-235 (U-235). Se trata de uno de los elementos centrales en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que el material enriquecido al 90% puede utilizarse para fabricar una arma nuclear.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el uranio enriquecido:



“Es un tipo de uranio procesado artificialmente para incrementar la concentración de U-235. En estado natural, el uranio contiene aproximadamente un 99.3% de uranio-238 (U-238) y apenas un 0.7% de U-235.”

Para generar energía nuclear o fabricar armamento nuclear es necesario aumentar dicha concentración mediante un procedimiento denominado enriquecimiento de uranio.

Entre sus principales aplicaciones se encuentra la fabricación de combustible nuclear, indispensable para el funcionamiento de reactores destinados a la producción de energía eléctrica.

¿Por qué el uranio es clave en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

El tema del uranio enriquecido se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión dentro de las negociaciones bilaterales entre ambas naciones.

El mandatario estadounidense habría establecido un periodo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo. Tras ello, Donald Trump advirtió que Washington podría retomar acciones militares si Irán no acepta las condiciones planteadas.

La principal preocupación de Estados Unidos radica en la posibilidad de que el programa nuclear iraní alcance niveles de enriquecimiento que permitan la fabricación de armas nucleares.

¿Por qué Trump insiste en limitar el uranio enriquecido de Irán?

En diversas ocasiones, Donald Trump ha sostenido que Irán no debe poseer armas nucleares. Esta postura está directamente relacionada con el uranio enriquecido, ya que dicho material constituye la base para la elaboración de este tipo de armamento.

Por ello, uno de los principales objetivos de Washington ha sido limitar la capacidad iraní para enriquecer uranio a niveles considerados peligrosos para la seguridad internacional. Las negociaciones con el país de Medio Oriente buscan precisamente establecer controles y mecanismos de supervisión sobre estas actividades nucleares.

Irán acepta diluir parte de sus reservas de uranio ante el previo acuerdo

Como parte de los avances alcanzados en las conversaciones, Irán aceptó diluir sus reservas de uranio enriquecido dentro del acuerdo provisional con Estados Unidos.

Altos funcionarios estadounidenses señalaron que esta medida forma parte del texto negociado entre ambas partes y busca reducir los niveles de enriquecimiento del material almacenado por Teherán.

La decisión representa uno de los puntos más relevantes de las negociaciones, ya que el control del uranio enriquecido continúa siendo el principal factor de tensión entre ambos países y uno de los temas más sensibles para la seguridad internacional.

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