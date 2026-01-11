GENERANDO AUDIO...

Más de 500 muertos por protestas en Irán. Foto: Redes sociales vía Reuters.

De acuerdo con organizaciones que defienden los derechos humanos, las protestas y disturbios en Irán han provocado más de 500 muertos, en un momento de tensión también entre el gobierno iraní y el presidente Donald Trump, quien amenazó con intervenir en este conflicto local.

Cientos de muertos por protestas y disturbios en Irán

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), las protestas y disturbios de Irán han dejado a más de 500 muertos.

Al respecto, esta organización ha dicho que gracias a cifras reportadas por activistas dentro y fuera de Irán, han podido verificar el fallecimiento de 490 manifestantes y de 48 agentes de seguridad, por estas manifestaciones en territorio iraní.

Más de 10 mil personas arrestadas

Por otra parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos señaló que igualmente han podido comprobar el arresto de 10 mil 600 personas tras dos semanas de disturbios por las protestas en Irán.

Mientras tanto, el gobierno iraní no ha informado ninguna cifra oficial, tanto de muertos, como de heridos y de detenidos por las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 como respuesta al aumento de los precios, pero después se dirigieron contra los gobernantes clericales que han gobernado desde la Revolución Islámica de 1979.

Justo también por esto, las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de fomentar disturbios.

Video muestra bolsas con cadáveres en Teherán

En la televisión estatal de Irán se han mostrado videos donde se pueden ver docenas de bolsas con cadáveres en el suelo, en la oficina del forense de Teherán, asegurando que se trata de víctimas de eventos provocados por “terroristas armados”, además de imágenes de familiares y seres queridos esperando identificar cuerpos en el Centro Médico Forense Kahrizak .

También por esto, las autoridades locales declararon este domingo 11 de enero de 2026 tres días de luto nacional “en honor a los mártires muertos en la resistencia contra Estados Unidos y el régimen sionista”, según medios estatales.

Donald Trump amenaza con intervenir

Por las manifestaciones en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir: “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, escribió apenas en sus redes sociales oficiales.

Por esto, el gobierno iraní ha respondido amenazando con atacar bases militares estadounidenses si el mandatario cumple estas amenazas.

