Tiroteo en Texas deja un muerto y 11 heridos; presunto atacante fue abatido

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Abaten a tirador tras ataque que dejó 11 heridos en Texas. Foto: AFP

Un tiroteo registrado en Midland, Texas, dejó un saldo preliminar de una persona muerta y 11 heridas, luego de que un hombre armado abriera fuego en un edificio ubicado al sur de la ciudad. El presunto responsable fue abatido por elementos de seguridad tras un enfrentamiento con agentes policiales y un equipo táctico especializado.

De acuerdo con las autoridades locales, el incidente provocó un importante despliegue de corporaciones de emergencia y seguridad en la zona, mientras se implementaban acciones para contener al atacante y proteger a la población.

#ÚLTIMAHORA Tiroteo en Texas deja un muerto y 11 heridos



Las autoridades reportaron un tiroteo en Midland, Texas, que provocó un fuerte despliegue de los cuerpos de seguridad en la zona tras registrarse un incidente con un tirador activo.



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¿Qué informaron las autoridades sobre el tiroteo en Midland?

El jefe del Departamento de Policía de Midland, Greg Snow, informó que los agentes respondieron la mañana de este viernes a un reporte de un tirador activo en la cuadra 4600 de West Wall Street.

“La policía de Midland respondió el viernes por la mañana a un incidente con un tirador activo en la cuadra 4600 de West Wall Street. Los agentes oyeron disparos provenientes del edificio y actuaron con rapidez para asegurar y despejar la zona”, señaló Snow.

Asimismo, indicó que fueron desplegadas unidades blindadas y que otras agencias colaboraron en la respuesta para resolver la situación de manera segura.

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Active shooter kills at least one and injures 10 in Texas: Gunman in wild armed standoff with police pic.twitter.com/5rwYc0JhBB — Simo Saadi (@Simo7809957085) June 12, 2026

Gobierno de Midland pidió evitar la zona

Ante el desarrollo del operativo, autoridades del Gobierno Municipal emitieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alejados del área ubicada cerca de la intersección de Industrial Avenue y Wall Street.

“En estos momentos, el personal de seguridad pública está trabajando activamente y solicitamos a la ciudadanía que evite la zona hasta nuevo aviso. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes y del personal de emergencia”, señalaron autoridades locales.

El gobierno municipal indicó que la información oficial sería actualizada a través de los canales institucionales y redes sociales de la ciudad.

Atacante fue abatido; investigación continúa

Horas más tarde, la ciudad de Midland confirmó que el incidente había sido controlado y que el sospechoso falleció durante la respuesta policial.

“El incidente con el tirador activo ha sido resuelto y se ha confirmado el fallecimiento del sospechoso. La zona sigue activa y no ha sido despejada”, informaron autoridades municipales.

Además, señalaron que los cierres viales en los alrededores permanecerán vigentes por tiempo indefinido mientras continúan las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue el saldo del ataque?

De acuerdo con el reporte oficial, 11 personas resultaron heridas durante el tiroteo y fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención especializada.

Asimismo, la alcaldesa de Midland confirmó que una persona perdió la vida en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del atacante ni han informado sobre un posible móvil del ataque.

Investigación permanece abierta

Las autoridades locales mantienen acordonada la escena del crimen mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, la Policía de Midland y el Gobierno Municipal han pedido a la población evitar el área afectada y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, mientras continúa la recopilación de evidencia y el análisis de los hechos.

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