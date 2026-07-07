“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”: la frase que sorprendió en juicio contra Kirchner

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El hombre que estaba en el estrado sorprendió al jurado. Foto: AFP

Un momento inesperado interrumpió este martes el juicio por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, cuando un testigo de 73 años reveló ante el tribunal que había sido citado por error.

Después de responder durante varios minutos a las preguntas de la fiscalía, el contador Juan Carlos Santos hizo una aclaración que sorprendió a todos en la sala:

“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.

"Se equivocaron de Juan Carlos Santos"



En la causa Cuadernos citaron como testigo a una persona que tenía el mismo nombre de la que correspondía y declaró: "No trabajé en AFIP. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto". pic.twitter.com/irUwQPGgdm — Corta (@somoscorta) July 7, 2026

Respondió al fiscal antes de descubrir el error

El episodio quedó registrado en la transmisión oficial de la audiencia del caso conocido como Caso Cuadernos.

Tras escuchar la aclaración, el presidente del tribunal le preguntó si al recibir la citación le habían explicado por qué debía presentarse.

El contador respondió que únicamente recibió un mensaje por WhatsApp informándole que debía acudir al juicio.

“Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver”, explicó.

El tribunal reconoció la confusión

Después de revisar la situación, el presidente del tribunal reconoció que se trató de un error por un homónimo y ofreció disculpas al testigo.

“Fue un error producto de un homónimo. Que tenga buenas tardes”, dijo el juez antes de autorizar su salida.

El hombre tomó su abrigo y abandonó la sala.

El testigo que buscaba la fiscalía era otra persona

De acuerdo con medios argentinos, la fiscalía pretendía citar a otro contador con el mismo nombre, quien habría participado en operaciones contables y movimientos bancarios relacionados con algunos de los empresarios investigados.

El juicio analiza una presunta red de sobornos vinculada a contratos de obra pública entre 2003 y 2015, periodo en el que gobernaron Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Kirchner.

La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que los procesos judiciales en su contra forman parte de una persecución política. Actualmente, sigue las audiencias desde su domicilio, donde cumple una condena de prisión domiciliaria en otra causa por corrupción. El proceso contempla más de 400 testigos, por lo que se prevé que continúe, al menos, hasta 2027.

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