EE. UU. lanza “potentes” bombardeos contra Irán tras ataques en el estrecho de Ormuz

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Bombardeos de EE. UU. golpean Irán tras ataques en Ormuz. Foto: AFP/Reuters

Estados Unidos anunció este martes el inicio de una serie de “potentes” bombardeos contra Irán, luego de responsabilizar a Teherán por los ataques contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

A través de un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación militar busca imponer “graves consecuencias” al gobierno iraní, al considerar que sus acciones representan una violación del alto el fuego y un riesgo para la navegación internacional.

https://twitter.com/CENTCOM/status/2074603238175998290?s=20

EE. UU. responde tras ataques en el estrecho de Ormuz

El Centcom señaló que las fuerzas estadounidenses comenzaron los bombardeos después de que tres embarcaciones comerciales tripuladas por civiles fueran atacadas mientras cruzaban el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el mando militar, la ofensiva tiene como objetivo responder a la agresión iraní y garantizar la seguridad de una de las principales rutas de exportación energética del mundo.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”, indicó el Centcom.

Pentágono acusa a Irán de violar el alto el fuego

En el mismo comunicado, las autoridades estadounidenses calificaron la actuación de Irán como “injustificada, peligrosa” y aseguraron que representó una “clara violación del alto el fuego”.

“Los ataques estadounidenses responden a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, añadió el Comando Central.

La nueva ofensiva militar ocurre en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de los ataques registrados en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula una parte importante del comercio mundial de hidrocarburos.

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