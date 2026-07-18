AICM aclara: Fast Track no aumenta filas ni reemplaza revisión gratuita

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Revisiones siguen siendo gratuitas en aeropuerto. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aclaró este viernes las dudas sobre el servicio Fast Track, luego de que surgieran cuestionamientos por el cobro de un acceso preferente a los filtros de seguridad. La terminal aseguró que se trata de un servicio opcional dirigido a usuarios con ciertos beneficios, y no de un esquema generalizado para todos los pasajeros.

Además, el aeropuerto subrayó que el servicio no sustituye la revisión gratuita ni modifica la operación de los filtros tradicionales, los cuales fueron ampliados tras la remodelación realizada con motivo del Mundial 2026.

El AICM amplió los filtros de seguridad tras su remodelación

De acuerdo con el aeropuerto, actualmente operan siete Puestos de Inspección a Pasajeros (PIP): cinco en la Terminal 1 y dos en la Terminal 2, que en conjunto cuentan con más de 60 líneas de revisión para pasajeros y equipaje de mano.

Como parte de la primera etapa de modernización, concluida el pasado 30 de mayo, se habilitaron 15 nuevas líneas de inspección, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera.

Según el AICM, el tiempo promedio para pasar los filtros es de 4 minutos en horarios de mayor demanda y de 2 minutos cuando hay menor afluencia de pasajeros.

¿Qué es Fast Track y quién puede utilizarlo?

El aeropuerto explicó que Fast Track es un servicio que ya opera en diversos aeropuertos del mundo y que permite acceder a un carril exclusivo para agilizar el paso por los filtros de seguridad.

Este beneficio suele estar incluido en:

Tarjetas bancarias premium

Programas de lealtad

Boletos de clase ejecutiva de las aerolíneas participantes

También puede contratarse de forma voluntaria por quienes decidan pagar el servicio.

El AICM precisó que esta modalidad forma parte de su estrategia para diversificar servicios e ingresos y es operada por una empresa externa.

El servicio no modifica la revisión del resto de los pasajeros

La administración del aeropuerto aseguró que Fast Track utiliza carriles específicos y no reduce la capacidad de los filtros convencionales ni incrementa los tiempos de espera para quienes utilizan el servicio gratuito.

Asimismo, enfatizó que todos los pasajeros, independientemente del carril por el que ingresen, deben cumplir con los mismos controles de seguridad establecidos por la normativa de aviación civil y los estándares internacionales.

El aeropuerto reiteró que la implementación de este servicio no reemplaza las inversiones realizadas en infraestructura ni los trabajos de modernización de las instalaciones, sino que funciona como una alternativa adicional para quienes ya cuentan con ese beneficio o deciden contratarlo.

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