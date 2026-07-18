¡Precaución! Protección Civil activa alerta por lluvias fuertes en varios estados

| 08:19 | José Pablo Espíndola | Uno TV
La CNPC alertó por lluvias intensas y riesgo de inundaciones en varios estados; pide seguir recomendaciones oficiales.
Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse alerta ante el incremento de los riesgos asociados a las lluvias continuas que se pronostican para este día en distintas regiones del país. La dependencia informó que los tres órdenes de gobierno mantienen activos los protocolos de prevención y atención para proteger a la población.

De acuerdo con la CNPC, las lluvias persistentes aumentan la probabilidad de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de laderas, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Nayarit

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Sonora
  • Jalisco
  • Michoacán

Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Colima
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz

Protección Civil pide extremar precauciones

La CNPC informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales, realiza recorridos en zonas de riesgo, fortalece las campañas de información y habilita refugios temporales donde las condiciones lo requieren.

Además, advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento y bancos de niebla, condiciones que incrementan el riesgo para la población.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • No cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.
  • Evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o espectaculares.
  • Mantener coladeras y desagües libres de basura.
  • Tener listo un kit de emergencia con documentos personales, lámpara y radio de pilas.
  • Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las acciones preventivas mientras persistan las precipitaciones.

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