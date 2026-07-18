¡Precaución! Protección Civil activa alerta por lluvias fuertes en varios estados
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse alerta ante el incremento de los riesgos asociados a las lluvias continuas que se pronostican para este día en distintas regiones del país. La dependencia informó que los tres órdenes de gobierno mantienen activos los protocolos de prevención y atención para proteger a la población.
De acuerdo con la CNPC, las lluvias persistentes aumentan la probabilidad de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de laderas, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades.
¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros, en:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Sonora
- Jalisco
- Michoacán
Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
Protección Civil pide extremar precauciones
La CNPC informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales, realiza recorridos en zonas de riesgo, fortalece las campañas de información y habilita refugios temporales donde las condiciones lo requieren.
Además, advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento y bancos de niebla, condiciones que incrementan el riesgo para la población.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- No cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.
- Evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o espectaculares.
- Mantener coladeras y desagües libres de basura.
- Tener listo un kit de emergencia con documentos personales, lámpara y radio de pilas.
- Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.
Las autoridades reiteraron que continuarán con las acciones preventivas mientras persistan las precipitaciones.
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