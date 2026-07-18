¡Precaución! Protección Civil activa alerta por lluvias fuertes en varios estados

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Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse alerta ante el incremento de los riesgos asociados a las lluvias continuas que se pronostican para este día en distintas regiones del país. La dependencia informó que los tres órdenes de gobierno mantienen activos los protocolos de prevención y atención para proteger a la población.

De acuerdo con la CNPC, las lluvias persistentes aumentan la probabilidad de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de laderas, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora

Jalisco

Michoacán

Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Colima

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Protección Civil pide extremar precauciones

La CNPC informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales, realiza recorridos en zonas de riesgo, fortalece las campañas de información y habilita refugios temporales donde las condiciones lo requieren.

Además, advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento y bancos de niebla, condiciones que incrementan el riesgo para la población.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.

Evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o espectaculares.

Mantener coladeras y desagües libres de basura.

Tener listo un kit de emergencia con documentos personales, lámpara y radio de pilas.

Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las acciones preventivas mientras persistan las precipitaciones.

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