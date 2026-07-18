México expresa condolencias a China por deslizamiento que dejó muertos y desaparecidos

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Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de China por el deslizamiento de tierra ocurrido en Pengshui, en la municipalidad de Chongqing, que dejó víctimas mortales y personas heridas.

A través de un mensaje en redes sociales, la Cancillería manifestó la solidaridad de México con el pueblo chino y puso a disposición asistencia consular para los mexicanos que se encuentren en ese país.

En su publicación, la SRE lamentó el desastre y recordó que las personas que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con la Embajada de México en China al teléfono 138 1140 5429.

La dependencia reiteró que México acompaña al pueblo chino ante esta tragedia.

Expresamos nuestras condolencias al pueblo y al Gobierno de China por el trágico deslizamiento de tierra en Pengshui, Chongqing, que ha provocado el derrumbe de varios edificios y dejado víctimas mortales y personas heridas.



México se solidariza con el pueblo chino en estos… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 18, 2026

Deslizamiento dejó al menos ocho muertos y 34 desaparecidos

De acuerdo con las autoridades chinas, el deslizamiento ocurrió este viernes alrededor de las 09:10 horas (hora local) en el condado de Pengshui, en la municipalidad de Chongqing.

El responsable del condado, Ren Xujiang, informó que 18 personas fueron rescatadas con vida, pero ocho fallecieron posteriormente, mientras que 34 personas permanecen desaparecidas.

Más de 800 socorristas participan en las labores de búsqueda y rescate.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron una gran masa de tierra y rocas que sepultó parte de una calle con viviendas y comercios. Autoridades locales advirtieron que la zona mantiene riesgo de nuevos desprendimientos debido a su relieve inestable.

El Gobierno chino destinó 50 millones de yuanes para financiar las labores de rescate y apoyar a los damnificados.

Por su parte, el presidente Xi Jinping ordenó investigar las causas del deslizamiento e instruyó realizar inspecciones para identificar otros riesgos geológicos.

Este desastre ocurre menos de dos semanas después de otro deslizamiento de tierra en la provincia de Gansu, donde murieron 21 personas y 12 permanecen desaparecidas.

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