Empleo formal en México suma 22.7 millones de trabajadores al cierre del primer semestre de 2026

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Foto. Cuartoscuro

El empleo formal en México cerró el primer semestre de 2026 con 22 millones 779 mil 704 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con un análisis de TResearch elaborado con datos oficiales del instituto.

El reporte señala que el volumen de trabajadores asegurados se mantiene en niveles competitivos, aunque registró un ajuste anual de 2.3% respecto al máximo histórico reportado en junio de 2025.

CDMX, Edomex y Jalisco concentran más empleos formales

Según el análisis, la Ciudad de México encabeza el número de trabajadores afiliados al IMSS con 3 millones 675 mil 349 puestos, seguida por:

Estado de México: 2 millones 61 mil 663 trabajadores.

2 millones 61 mil 663 trabajadores. Jalisco: 2 millones 59 mil 460 trabajadores.

En conjunto, estas tres entidades concentran 7 millones 796 mil 472 empleos formales, lo que representa la mayor concentración de plazas laborales del país.

El informe también destaca una marcada diferencia regional, al señalar que la fuerza laboral registrada en la capital supera, por sí sola, la suma de las 14 entidades con menor número de trabajadores afiliados.

Campeche y Tlaxcala registran las cifras más bajas

En el extremo opuesto del indicador se encuentran:

Campeche: 129 mil 199 trabajadores afiliados.

129 mil 199 trabajadores afiliados. Tlaxcala: 116 mil 724 trabajadores, la cifra más baja del país.

El análisis indica que, aunque el registro de junio de 2026 se ubica por debajo del máximo alcanzado un año antes, continúa por encima de los 22 millones 319 mil 444 empleos formales reportados en junio de 2024.

De acuerdo con TResearch, este comportamiento refleja un escenario de estabilización del mercado laboral formal durante la primera mitad del año.

El estudio fue elaborado con información de los Informes y Estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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