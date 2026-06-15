La paz entre Irán y Estados Unidos aún está lejos, señala especialista

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El internacionalista y politólogo Adolfo Laborde Carranco consideró que el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán representa una plataforma para continuar las negociaciones entre ambos países, más que una solución definitiva al conflicto. Explicó que se trata de un memorándum de entendimiento con una vigencia inicial de 60 días, durante los cuales se buscará avanzar en temas pendientes como el programa de enriquecimiento de uranio iraní.

El especialista calificó el anuncio como una señal positiva porque reduce tensiones en la región y brinda certidumbre a los mercados energéticos, sin embargo, advirtió que no garantiza una paz duradera debido a factores como la postura de Israel, la situación en Líbano y las acciones de grupos respaldados por Irán.

Laborde Carranco señaló que dentro de las concesiones alcanzadas destacan la reapertura del Estrecho de Hormuz, apoyos para la reconstrucción de Irán y garantías de seguridad que permiten mantener abiertas las negociaciones. A su juicio, el resultado no deja un ganador claro entre Washington y Teherán, sino que refleja un modelo de negociación más colaborativo en el que ambas partes conservaron posiciones relevantes, especialmente en temas estratégicos como el control del estrecho y el desarrollo nuclear iraní.

El internacionalista subrayó que el Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes para la economía mundial, ya que por esa ruta transita alrededor del 20% de los hidrocarburos comercializados globalmente. Explicó que cualquier interrupción afecta los precios del petróleo, incrementa los costos de transporte marítimo y altera las cadenas internacionales de suministro.

Asimismo, indicó que la reapertura del paso marítimo ya comenzó a reflejarse en una reducción de los precios del crudo, lo que podría traducirse en menores costos de combustibles y logística en diversos países.

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