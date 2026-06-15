Qué países y estados ya aprobaron la prohibición de redes sociales a menores de edad

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Foto: AFP / Archivo

Con Reino Unido, suman siete países y tres entidades de Estados Unidos que ya implementaron una prohibición o que buscan restringir el acceso a redes sociales a menores de edad para cuidar su salud mental y seguridad virtual.

El pasado 15 de junio, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció una nueva reforma para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.

Desde 2023, el país aprobó una serie de medidas restrictivas para evitar el acceso de adolescentes a plataformas, mismas que se fueron implementando escalonadamente en los años siguientes.

Sin embargo, ahora el gobierno contempla ir un paso adelante y fijar una prohibición completa. A ello se sumarán otras restricciones en streaming y videojuegos.

En caso de aprobarse, Reino Unido se colocaría entre los países con las regulaciones más estrictas del mundo sobre el acceso de menores a redes sociales.

Países y entidades con prohibición o restricción en redes

Actualmente, suman seis países y tres entidades que con una prohibición restricción en el acceso de menores de edad a redes sociales.

Cada nación ha argumentado la necesidad de proteger la salud mental de los jóvenes, ya que la exposición constante genera adicción; además, buscan evitar problemas relacionados a la interacción virtual, como la explotación y el ciberacoso.

Países o estados con prohibiciones restricciones aprobadas

Australia

Entrada en vigor: 10 de diciembre del 2025.

Obliga a las plataformas a impedir que menores de 16 años creen o manejen cuentas.

Verificación obligatoria de edad.

Sanciona a las empresas que incumplan medidas.

Florida, Estados Unidos

Aprobada el 25 de marzo de 2024.

Prohíbe cuentas de redes sociales de menores de 14 años.

Autorización de padres para crear perfiles de adolescentes de 14 a 15 años.

Plataformas deben eliminar cuentas que incumplan con la medida.

Francia

Promulgada en julio de 2023.

Obliga a las plataformas a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas.

China

Regulaciones desde el 2023.

Modo juvenil obligatorio en diversas aplicaciones.

Restricciones sobre tiempo de uso.

Limitaciones de contenido para menores.

Obligaciones especiales para plataformas digitales.

Países o estados con restricciones aprobadas

Reino Unido

Las primeras reformas fueron aprobadas en el 2023; actualmente, el gobierno va por una regulación más estricta.

Aprobado hasta el momento:

Bloqueo de contenidos dañinos.

Verificación de edad.

Sistema de denuncia y moderación.

Multas y sanciones a plataformas.

Propuesta nueva:

Prohibir el uso de TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X y otras redes en menores de 16 años.

Toques de queda nocturnos en redes.

Limitación del “infinite scroll”.

Prohibición de chatbots románticos en menores.

Restricciones en streaming y conexión en línea para menores en videojuegos.

Utah, Estados Unidos

Ley aprobada en marzo del 2023, pero con suspensiones por litigios judiciales.

Consentimiento parental para que menores puedan abrir cuentas en redes sociales.

Restricciones horarias durante la noche.

Acceso de los padres a determinadas configuraciones y actividad de las cuentas.

Verificación de edad de usuarios.

Arkansas, Estados Unidos

Aprobada en abril del 2023, pero su aplicación enfrenta litigios legales.

Consentimiento parental para menores.

Obligaciones para plataformas sobre controlar el acceso de menores.

Verificación obligatoria de edad para usuarios.

Países que buscan restringir el acceso a redes

Noruega

Propuesta presentada en octubre del 2024.

Edad mínima de 15 años mediante mecanismos obligatorios de verificación de edad.

España

Anunciado en febrero del 2026.

Elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales sin autorización parental.

Reforzar los sistemas de verificación de edad.

Aumentar la protección digital de menores.

Austria

Anunciada en marzo del 2026.

Edad mínima obligatoria de 14 años para usar redes sociales.

Verificación obligatoria de edad.

Creación de un sistema que respete la privacidad de los usuarios.

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