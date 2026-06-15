Qué países y estados ya aprobaron la prohibición de redes sociales a menores de edad
Con Reino Unido, suman siete países y tres entidades de Estados Unidos que ya implementaron una prohibición o que buscan restringir el acceso a redes sociales a menores de edad para cuidar su salud mental y seguridad virtual.
El pasado 15 de junio, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció una nueva reforma para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.
Desde 2023, el país aprobó una serie de medidas restrictivas para evitar el acceso de adolescentes a plataformas, mismas que se fueron implementando escalonadamente en los años siguientes.
Sin embargo, ahora el gobierno contempla ir un paso adelante y fijar una prohibición completa. A ello se sumarán otras restricciones en streaming y videojuegos.
En caso de aprobarse, Reino Unido se colocaría entre los países con las regulaciones más estrictas del mundo sobre el acceso de menores a redes sociales.
Países y entidades con prohibición o restricción en redes
Actualmente, suman seis países y tres entidades que con una prohibición restricción en el acceso de menores de edad a redes sociales.
Cada nación ha argumentado la necesidad de proteger la salud mental de los jóvenes, ya que la exposición constante genera adicción; además, buscan evitar problemas relacionados a la interacción virtual, como la explotación y el ciberacoso.
Países o estados con prohibiciones restricciones aprobadas
Australia
- Entrada en vigor: 10 de diciembre del 2025.
- Obliga a las plataformas a impedir que menores de 16 años creen o manejen cuentas.
- Verificación obligatoria de edad.
- Sanciona a las empresas que incumplan medidas.
Florida, Estados Unidos
- Aprobada el 25 de marzo de 2024.
- Prohíbe cuentas de redes sociales de menores de 14 años.
- Autorización de padres para crear perfiles de adolescentes de 14 a 15 años.
- Plataformas deben eliminar cuentas que incumplan con la medida.
Francia
- Promulgada en julio de 2023.
- Obliga a las plataformas a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas.
China
- Regulaciones desde el 2023.
- Modo juvenil obligatorio en diversas aplicaciones.
- Restricciones sobre tiempo de uso.
- Limitaciones de contenido para menores.
- Obligaciones especiales para plataformas digitales.
Países o estados con restricciones aprobadas
Reino Unido
Las primeras reformas fueron aprobadas en el 2023; actualmente, el gobierno va por una regulación más estricta.
Aprobado hasta el momento:
- Bloqueo de contenidos dañinos.
- Verificación de edad.
- Sistema de denuncia y moderación.
- Multas y sanciones a plataformas.
Propuesta nueva:
- Prohibir el uso de TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X y otras redes en menores de 16 años.
- Toques de queda nocturnos en redes.
- Limitación del “infinite scroll”.
- Prohibición de chatbots románticos en menores.
- Restricciones en streaming y conexión en línea para menores en videojuegos.
Utah, Estados Unidos
- Ley aprobada en marzo del 2023, pero con suspensiones por litigios judiciales.
- Consentimiento parental para que menores puedan abrir cuentas en redes sociales.
- Restricciones horarias durante la noche.
- Acceso de los padres a determinadas configuraciones y actividad de las cuentas.
- Verificación de edad de usuarios.
Arkansas, Estados Unidos
- Aprobada en abril del 2023, pero su aplicación enfrenta litigios legales.
- Consentimiento parental para menores.
- Obligaciones para plataformas sobre controlar el acceso de menores.
- Verificación obligatoria de edad para usuarios.
Países que buscan restringir el acceso a redes
Noruega
- Propuesta presentada en octubre del 2024.
- Edad mínima de 15 años mediante mecanismos obligatorios de verificación de edad.
España
- Anunciado en febrero del 2026.
- Elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales sin autorización parental.
- Reforzar los sistemas de verificación de edad.
- Aumentar la protección digital de menores.
Austria
- Anunciada en marzo del 2026.
- Edad mínima obligatoria de 14 años para usar redes sociales.
- Verificación obligatoria de edad.
- Creación de un sistema que respete la privacidad de los usuarios.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.