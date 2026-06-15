Qué países y estados ya aprobaron la prohibición de redes sociales a menores de edad

| 11:28 | Bryan Rivera González | Uno TV
Foto: AFP. Ilustrativa.
Foto: AFP / Archivo

Con Reino Unido, suman siete países y tres entidades de Estados Unidos que ya implementaron una prohibición o que buscan restringir el acceso a redes sociales a menores de edad para cuidar su salud mental y seguridad virtual.

El pasado 15 de junio, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció una nueva reforma para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.

Desde 2023, el país aprobó una serie de medidas restrictivas para evitar el acceso de adolescentes a plataformas, mismas que se fueron implementando escalonadamente en los años siguientes.

Sin embargo, ahora el gobierno contempla ir un paso adelante y fijar una prohibición completa. A ello se sumarán otras restricciones en streaming y videojuegos.

En caso de aprobarse, Reino Unido se colocaría entre los países con las regulaciones más estrictas del mundo sobre el acceso de menores a redes sociales.

Países y entidades con prohibición o restricción en redes

Actualmente, suman seis países y tres entidades que con una prohibición restricción en el acceso de menores de edad a redes sociales.

Cada nación ha argumentado la necesidad de proteger la salud mental de los jóvenes, ya que la exposición constante genera adicción; además, buscan evitar problemas relacionados a la interacción virtual, como la explotación y el ciberacoso.

Países o estados con prohibiciones restricciones aprobadas

Australia

  • Entrada en vigor: 10 de diciembre del 2025.
  • Obliga a las plataformas a impedir que menores de 16 años creen o manejen cuentas. 
  • Verificación obligatoria de edad.
  • Sanciona a las empresas que incumplan medidas.

Florida, Estados Unidos

  • Aprobada el 25 de marzo de 2024.
  • Prohíbe cuentas de redes sociales de menores de 14 años.
  • Autorización de padres para crear perfiles de adolescentes de 14 a 15 años.
  • Plataformas deben eliminar cuentas que incumplan con la medida.

Francia

  • Promulgada en julio de 2023.
  • Obliga a las plataformas a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas. 

China

  • Regulaciones desde el 2023.
  • Modo juvenil obligatorio en diversas aplicaciones.
  • Restricciones sobre tiempo de uso.
  • Limitaciones de contenido para menores.
  • Obligaciones especiales para plataformas digitales.

Países o estados con restricciones aprobadas

Reino Unido

Las primeras reformas fueron aprobadas en el 2023; actualmente, el gobierno va por una regulación más estricta.

Aprobado hasta el momento:

  • Bloqueo de contenidos dañinos.
  • Verificación de edad.
  • Sistema de denuncia y moderación.
  • Multas y sanciones a plataformas.

Propuesta nueva:

  • Prohibir el uso de TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X y otras redes en menores de 16 años.
  • Toques de queda nocturnos en redes.
  • Limitación del “infinite scroll”.
  • Prohibición de chatbots románticos en menores.
  • Restricciones en streaming y conexión en línea para menores en videojuegos.

Utah, Estados Unidos

  • Ley aprobada en marzo del 2023, pero con suspensiones por litigios judiciales.
  • Consentimiento parental para que menores puedan abrir cuentas en redes sociales.
  • Restricciones horarias durante la noche.
  • Acceso de los padres a determinadas configuraciones y actividad de las cuentas.
  • Verificación de edad de usuarios.

Arkansas, Estados Unidos

  • Aprobada en abril del 2023, pero su aplicación enfrenta litigios legales.
  • Consentimiento parental para menores.
  • Obligaciones para plataformas sobre controlar el acceso de menores.
  • Verificación obligatoria de edad para usuarios.

Países que buscan restringir el acceso a redes

Noruega

  • Propuesta presentada en octubre del 2024.
  • Edad mínima de 15 años mediante mecanismos obligatorios de verificación de edad.

España

  • Anunciado en febrero del 2026.
  • Elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales sin autorización parental.
  • Reforzar los sistemas de verificación de edad.
  • Aumentar la protección digital de menores.

Austria

  • Anunciada en marzo del 2026.
  • Edad mínima obligatoria de 14 años para usar redes sociales.
  • Verificación obligatoria de edad.
  • Creación de un sistema que respete la privacidad de los usuarios.

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