Zelenski plantea reunión con Putin en el G20 de Miami para negociar la paz

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Zelenski plantea pronta reunión con Putin. Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre del G20, prevista para noviembre en Miami, Estados Unidos, si el mandatario ruso finalmente acude al encuentro.

Zelenski, quien confirmó que estará presente en la reunión de líderes, afirmó que un eventual encuentro con Putin tendría sentido únicamente si permite alcanzar acuerdos para detener la guerra en Ucrania. El mandatario hizo estas declaraciones durante su visita a Canadá.

A good and heartfelt conversation with representatives of the Ukrainian community in Toronto.



Ukraine and Canada have historically strong ties, and we are now taking them to a much stronger level. This is proven by the daily support of our people and by decisions at the leaders’… pic.twitter.com/8R14A38l8g — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2026

Zelenski quiere acuerdos para detener la guerra

En entrevista con Deutsche Welle, Zelenski fue cuestionado sobre la posibilidad de un cara a cara con Putin durante la cumbre del G20.

Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras, de lo que yo vaya a decirle o de lo que él quiera decir.

El mandatario insistió en que lo más importante de una eventual reunión sería alcanzar resultados concretos.

Lo único que importa es el resultado. El resultado es lo que importa.

Hasta ahora, la realización de ese encuentro depende también de la eventual participación de Putin en la cumbre que se celebrará en Miami en noviembre.

Ucrania busca 100 misiles Patriot al mes

Además de hablar sobre una posible reunión con Putin, Zelenski se refirió a las necesidades militares de Ucrania ante la llegada de un nuevo invierno en medio del conflicto. Por ello, el presidente ucraniano planteó como objetivo conseguir entre 100 y 120 misiles Patriot al mes durante los meses más difíciles, con el propósito de reforzar la defensa antiaérea del país frente a los ataques rusos.

Es un enorme desafío tener 100 misiles al mes. Eso es lo que quiero. Quiero tener 100, 120 durante estos meses difíciles, especialmente los meses fríos.

Estados Unidos es el principal proveedor

Zelenski reconoció que Estados Unidos es el principal proveedor de este tipo de armamento, aunque Ucrania también busca alternativas con países árabes y socios europeos.

El mandatario señaló que Washington tiene “voluntad política de vender y ayudar” a Ucrania, pero advirtió que la capacidad de producción de misiles Patriot es limitada.

Por ello, el gobierno ucraniano busca asegurar el suministro de estos sistemas antes de los meses de invierno, mientras mantiene abierta la posibilidad de un encuentro entre Zelenski y Putin en el G20.

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