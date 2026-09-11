EE. UU. evalúa ataques a cárteles dentro de México sin avisar al Gobierno, reporta News Nation

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Medio estadounidense recibió un documento filtrado. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos estaría evaluando posibles acciones contra los cárteles mexicanos dentro de territorio nacional sin notificar previamente al Gobierno de México, según un documento interno del Departamento de Estado obtenido por News Nation.

De acuerdo con el reporte, la ficha informativa clasifica a los cárteles como una “amenaza directa” para la seguridad estadounidense y expone distintas opciones para combatir a las organizaciones criminales que Washington ha catalogado como grupos terroristas extranjeros.

Encuesta respalda acciones contra cárteles

Según el documento citado por News Nation, una encuesta aplicada a mil mexicanos mayores de 18 años por una empresa de investigación local encontró que la mayoría de los participantes respaldaría acciones estadounidenses contra los grupos criminales que operan en México.

Entre las medidas mencionadas se encuentran:

Acusaciones formales de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con cárteles

mexicanos señalados por presuntos vínculos con cárteles Operativos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico

en el Caribe y el Pacífico Ataques contra laboratorios de drogas o detenciones de integrantes de cárteles en México sin notificar al Gobierno mexicano

o detenciones de integrantes de cárteles en México Operaciones militares estadounidenses contra presuntos miembros de organizaciones criminales en territorio mexicano

El documento detalla presencia de cárteles en México

La información filtrada incluye un mapa sobre las zonas donde operan distintos grupos criminales en el país, con referencias a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También describe actividades atribuidas a estas estructuras, entre ellas el tráfico de drogas, secuestros, homicidios y enfrentamientos entre grupos rivales.

Citan hechos recientes de violencia

La ficha informativa que obtuvo News Nation hace referencia a distintos episodios recientes registrados en México.

Entre ellos figura el atentado con coche bomba frente a instalaciones policiales en Zacatecas, descrito como el tercer ataque con explosivos contra corporaciones de seguridad en menos de una semana.

El documento también menciona videos que no han sido confirmados oficialmente y que presuntamente mostrarían a integrantes del CJNG operando drones armados, así como material atribuido al Cártel Santa Rosa de Lima.

Surge tras gira de Marco Rubio

La filtración se conoció poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, concluyera una gira por Colombia, Ecuador y Perú, centrada en temas de seguridad regional y combate al narcotráfico.

El contenido del documento se da en un contexto de creciente presión de Washington al Gobierno mexicano para actuar contra los cárteles del narcotráfico y de una postura más agresiva del Gobierno estadounidense frente a organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas y migrantes.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha anunciado oficialmente la realización de operaciones unilaterales dentro de México.

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