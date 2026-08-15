La Unión Europea ofrece usar satélites Copernicus para rescate tras terremoto en Indonesia

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Foto: AFP.

La Unión Europea ofreció este sábado a Indonesia activar el sistema satelital Copernicus para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores, en el suroeste del país, y que hasta el momento ha dejado al menos 40 personas muertas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que Europa está preparada para desplegar Copernicus con el objetivo de respaldar los trabajos que realizan las autoridades indonesias en las zonas afectadas por el terremoto en Indonesia.

Terrible news from Indonesia today.



My thoughts are with the families who have lost loved ones in this devastating earthquake.



From solidarity to action, Europe stands ready to deploy Copernicus, our eyes in the sky, to support search and rescue efforts.



Indonesia, we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 15, 2026

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:58 horas, tiempo local, con su epicentro frente a la costa norte de la isla de Flores y a una profundidad de 15 kilómetros. La información sobre las víctimas corresponde a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB).

Von der Leyen señaló en un mensaje publicado en redes sociales que la Unión Europea puede activar el sistema satelital para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate. La propuesta se produce mientras continúan las labores de atención en el terreno después del terremoto de magnitud 7.7.

Copernicus apoyaría labores de rescate en Indonesia

El sistema Copernicus es la herramienta satelital que la Unión Europea ofreció poner a disposición de Indonesia para contribuir con las labores de búsqueda y rescate tras el sismo registrado en la isla de Flores.

La presidenta de la Comisión Europea expresó su respaldo a las familias de las personas que murieron y señaló que Europa está preparada para apoyar las tareas de emergencia. La propuesta contempla el uso de información satelital para respaldar los trabajos que se desarrollan en las zonas afectadas.

Por el momento, las autoridades indonesias mantienen las labores de rescate después del terremoto en Flores. La cifra reportada por la BNPB es de al menos 40 víctimas mortales.

Terremoto en Flores ocurrió frente a la costa norte

El sismo en Indonesia se registró a las 04:58 horas, tiempo local. El epicentro fue ubicado frente a la costa norte de Flores, mientras que la profundidad fue de 15 kilómetros.

La ubicación del epicentro y la poca profundidad del movimiento forman parte de los datos reportados por las autoridades tras el terremoto. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el terreno para localizar y rescatar a personas afectadas.

La isla de Flores se encuentra en el suroeste de Indonesia, país que forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.

Indonesia retiró alerta preventiva de tsunami

Después del terremoto de 7.7, las autoridades de Indonesia emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras cercanas al área donde ocurrió el movimiento.

La alerta fue retirada poco después, luego de que las autoridades evaluaran la situación. Mientras tanto, continúan las labores de rescate en las zonas afectadas por el sismo.

Indonesia tiene un historial de terremotos de gran impacto debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja de actividad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.

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