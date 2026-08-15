Talibanes cumplen 5 años en el poder: así cambió Afganistán bajo su régimen

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Kabul celebró el quinto aniversario. Foto: AFP

Los talibanes conmemoran este sábado cinco años de su regreso al poder en Afganistán, con actos en Kabul en los que reivindican la seguridad y la “independencia” del país, mientras la ONU advierte sobre las restricciones a los derechos humanos, especialmente contra las mujeres.

El aniversario ocurre cinco años después de que el movimiento insurgente tomara Kabul el 15 de agosto de 2021, tras una ofensiva que provocó la salida de las fuerzas estadounidenses y el colapso del gobierno afgano.

Así celebran los talibanes cinco años en el poder

Kabul amaneció con banderas, banderines y carteles alusivos al quinto aniversario. Cientos de simpatizantes, principalmente hombres y niños, se reunieron cerca de la antigua embajada de Estados Unidos.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, calificó la fecha como el “día de la Victoria” y aseguró que quedará registrada en la historia de Afganistán.

Durante las celebraciones, las autoridades también destacaron la seguridad alcanzada después de décadas de guerras y atentados.

El gobierno talibán busca además promover la autosuficiencia económica y atraer inversiones, aunque Afganistán continúa fuera del sistema bancario internacional.

Economía crece, pero persiste la falta de empleo

De acuerdo con los datos citados en el reporte, la economía afgana creció 4.8% durante 2025.

Sin embargo, el regreso de más de seis millones de afganos provenientes de Irán y Pakistán desde 2023, además de los efectos del cambio climático y el conflicto con Pakistán, han agravado las condiciones de vida.

La ONU estima que alrededor de 14 millones de personas enfrentan hambre aguda. Entre los principales problemas para los jóvenes se encuentra la falta de empleo.

Mujeres enfrentan restricciones bajo el régimen talibán

La ONU señala que durante estos cinco años se han impuesto restricciones en numerosos ámbitos de la vida cotidiana y los derechos humanos.

Las mujeres y niñas son uno de los principales grupos afectados. Tienen prohibido acceder a la mayoría de los trabajos, entrar a parques y gimnasios y continuar sus estudios de secundaria y universidad.

Afganistán es señalado como el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido cursar educación secundaria y asistir a la universidad.

La Corte Penal Internacional, según el texto proporcionado, emitió órdenes de arresto contra dos altos funcionarios talibanes, incluido el líder supremo Hibatullah Akhundzada, por presunta persecución contra las mujeres.

Mientras los talibanes celebran cinco años de gobierno, miles de afganos continúan enfrentando una crisis económica y humanitaria marcada por el hambre, el desempleo y las restricciones a derechos fundamentales.

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