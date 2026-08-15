Incendios arrasan Europa: España, Francia y Grecia luchan contra las llamas

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Las autoridades mantienen los operativos activos. Foto. AFP

Las olas de calor que afectan a Europa desde la primavera mantienen activos incendios forestales en varios países. España, Francia, Grecia, Bélgica, Croacia y Serbia enfrentan distintos focos que han obligado a evacuar a miles de personas y han destruido miles de hectáreas.

España enfrenta incendios en Aragón y Andalucía

En Aragón, un incendio declarado el lunes ya afecta a más de 15 mil hectáreas y obligó a evacuar a más de mil personas de 18 localidades. Más de 600 bomberos trabajan para contener las llamas y evitar que lleguen a zonas urbanas.

En Andalucía, el incendio que comenzó hace ocho días en la provincia de Huelva supera las 25 mil hectáreas de perímetro. Más de 600 personas fueron evacuadas y más de mil bomberos continúan desplegados.

Las autoridades reportaron una mejoría y señalaron que, por primera vez, el fuego no avanzó durante la noche.

Francia, Grecia y Bélgica también combaten el fuego

En Francia, el incendio en Las Landas se reactivó y ya quemó mil 580 hectáreas. Unas 650 personas han sido evacuadas, aunque ninguna vivienda resultó afectada.

En Grecia, los bomberos permanecen en máxima alerta debido a los fuertes vientos. Más de 50 incendios agroforestales fueron registrados en las últimas 24 horas, aunque la mayoría pudo ser controlada.

Mientras tanto, en Bélgica, un incendio arrasó al menos mil 650 hectáreas en la zona de Fagnes, cerca de la frontera con Alemania. Equipos de emergencia de ambos países fueron movilizados.

Balcanes mantienen operativos contra incendios

En Croacia, bomberos y dos hidroaviones Canadair lograron controlar un incendio en la isla de Dugi. Otro fuego en Peljesac también fue contenido.

Sin embargo, un incendio en la región de Omis dejó una persona muerta y alrededor de 40 heridas, diez de ellas graves. Las autoridades investigan el origen del fuego.

En Serbia, permanecían activos 25 incendios forestales. El más importante afecta unas 2 mil 500 hectáreas en la reserva natural de Deliblatska pescara.

Las autoridades mantienen los operativos mientras continúan las condiciones favorables para la propagación de las llamas.

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