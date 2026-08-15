Irán responde a Trump: “Ormuz seguirá siendo iraní”

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El estrecho de Ormuz es una vía marítima estratégica. Foto. AFP

Irán respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario afirmara que pretende convertir el estrecho de Ormuz en territorio estadounidense una vez que termine de derrotar a Irán.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, rechazó el comentario y aseguró que el estratégico paso marítimo seguirá bajo control de su país.

Irán responde a amenaza de Trump sobre Ormuz

“El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní”, escribió Gharibabadi en X.

El funcionario agregó que el estrecho únicamente se abrirá o cerrará por decisión de Irán y sostuvo que la zona no puede ser tomada mediante una publicación en redes sociales, un portaaviones o un decreto presidencial.

Trump hizo el comentario durante un mitin político en una academia de policía del estado de Nueva York. “Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, afirmó.

Después, un periodista de The Wall Street Journal señaló que un alto funcionario de la Casa Blanca calificó el comentario del presidente como una broma.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es una vía marítima estratégica para el transporte de hidrocarburos desde el Golfo hacia diferentes mercados internacionales.

El paso se convirtió en uno de los principales puntos de tensión desde el inicio de la guerra, cuando comenzaron los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

Desde entonces, Teherán atacó diversos buques en la zona, mientras Estados Unidos estableció un bloqueo marítimo a los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo.

Irán también sostiene que tiene derecho a cobrar por el paso de embarcaciones, algo que no hacía antes del conflicto.

Trump defiende guerra pese a aumento de gasolina

Trump también defendió su decisión de entrar en guerra contra Irán y restó importancia al aumento en el precio de los combustibles en Estados Unidos.

“Si tienen que pagar un poco más” por la gasolina, dijo, “está bien” y agregó que nunca se disculpará porque considera que tomó la decisión correcta.

Según el reporte, el precio de la gasolina en Estados Unidos era 35% más alto que antes del inicio de la guerra.

Mientras tanto, las tensiones continúan alrededor de Ormuz, aunque en los últimos días los enfrentamientos han disminuido y Washington parece apostar por una mayor presión económica sobre Teherán.

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