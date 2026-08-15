Segundo terremoto sacude Indonesia: magnitud 6.9 golpea Sumatra tras sismo mortal de 7.7

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Es el segundo sismo del día. Foto. AFP

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este sábado la isla de Sumatra, Indonesia, apenas horas después del potente sismo de 7.7 que dejó al menos 38 personas muertas en el este del país. El nuevo movimiento telúrico ocurrió a las 05:54 (UTC-6) y no generó alerta de tsunami.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a 126 kilómetros al sureste de Medan, la principal ciudad de Sumatra, con una profundidad de 183 kilómetros, lo que redujo el riesgo de un tsunami.

Indonesia enfrenta dos fuertes terremotos el mismo día

El segundo sismo se registró mientras continúan las labores de rescate por el terremoto de magnitud 7.7 que golpeó horas antes la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en el este de Indonesia.

Las autoridades confirmaron un saldo preliminar de:

38 personas fallecidas

13 personas heridas

Alrededor de 2 mil evacuados

Equipos de emergencia trabajan entre edificios colapsados en localidades como Maumere, donde también se reportaron daños en viviendas e infraestructura.

El primer terremoto provocó evacuaciones y alerta de tsunami

Tras el sismo de 7.7, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para varias provincias costeras y ordenaron evacuaciones preventivas. Horas después, la advertencia fue cancelada al descartarse un riesgo mayor.

Habitantes de las zonas afectadas relataron escenas de pánico mientras abandonaban mercados, hospitales y viviendas ante las fuertes sacudidas y las réplicas que siguieron al movimiento principal.

¿Por qué tiembla tanto en Indonesia?

Indonesia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Su ubicación sobre varias placas tectónicas provoca terremotos frecuentes, algunos de gran magnitud.

El país aún recuerda tragedias como el tsunami de 2004, que dejó cerca de 170 mil muertos solo en Indonesia, y el sismo de Palu en 2018, que causó miles de víctimas.

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