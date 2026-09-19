Dinamarca contradice a Trump y asegura que Groenlandia mantiene su soberanía

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Dinamarca contradice versiones de Trump. Foto: AFP

Dinamarca salió este sábado a precisar el alcance del acuerdo de seguridad anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sostuvo que Groenlandia mantiene intacta su soberanía, en contraste con las declaraciones del mandatario estadounidense sobre un supuesto control permanente de Washington en la isla.

La reacción se produjo después de que Trump asegurara que Estados Unidos obtuvo el control “para siempre” de la seguridad de Groenlandia y que ningún país considerado adversario podría establecer bases militares o realizar inversiones estratégicas en ese territorio sin autorización estadounidense.

Official statement from the Prime Minister of Denmark's office: Greenland, Denmark, and the USA expect to sign an agreement in the coming week.



"Anticipated agreement on strengthened security in the Arctic and North Atlantic region



Greenland, Denmark, and the USA expect to sign… https://t.co/oK9ZYBPEEk pic.twitter.com/6fCeWBnsnP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 18, 2026

Copenhague insiste en que la soberanía no cambia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, señaló que el pacto respeta las “líneas rojas” establecidas por Dinamarca y busca reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

De esta forma, el gobierno danés intentó despejar las interpretaciones de que Groenlandia quedaría bajo control estadounidense.

Trump habla de “control permanente”

En su anuncio, Trump presentó el acuerdo como una victoria estratégica para Estados Unidos y aseguró que permitirá impedir la presencia militar o económica de Rusia y China en Groenlandia.

Además, adelantó que Washington reforzará de manera importante su presencia militar en la isla, ubicada en una zona considerada clave por las grandes potencias debido a su posición geográfica y a la creciente competencia por el control del Ártico.

Aunque el presidente estadounidense describió el pacto como histórico, analistas y comentaristas daneses han señalado que el acuerdo podría no representar un cambio sustancial respecto al tratado de defensa firmado entre ambos países en 1951.

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