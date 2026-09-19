¡Golpe al narco! Aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo en Tijuana

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Decomiso de droga en Tijuana. Foto: Gobierno de México.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional aseguraron aproximadamente 1,357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo durante una revisión realizada en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California.

En la Aduana de Tijuana, Baja California, personal de @AduanasMx y @GN_MEXICO_ aseguró 1,357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo, durante una revisión de mercancía en el área de exportación.



Con apoyo del ejemplar canino RINI, especializado en la detección de… pic.twitter.com/ckaAa4IPyK — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 19, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades federales, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), llevó a cabo acciones de inspección y vigilancia en las instalaciones aduaneras, donde detectó mercancía presuntamente ilícita oculta en diversas cajas.

¿Cómo localizaron la metanfetamina y el fentanilo en Tijuana?

Durante la revisión participó el ejemplar canino RINI, especializado en la detección de sustancias ilícitas. El can permitió identificar indicios en el interior de varias cajas que formaban parte del cargamento inspeccionado.

A partir de la detección, el personal realizó una revisión detallada de la mercancía. Como resultado, fueron localizados aproximadamente:

Mil 357 kilos de metanfetamina

10 kilos de fentanilo

Las sustancias fueron encontradas ocultas al interior de diversas cajas durante las labores de inspección efectuadas en el área de exportación de la Aduana de Tijuana.

¿Qué pasó con la droga asegurada en la Aduana de Tijuana?

Tras el aseguramiento, la metanfetamina y el fentanilo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial continuará con las indagatorias relacionadas con el hallazgo y determinará las acciones correspondientes conforme a la investigación.

La operación se realizó como parte de las acciones de inspección y vigilancia desarrolladas por la ANAM y la Guardia Nacional en la aduana de Tijuana, Baja California.

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