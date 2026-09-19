Nueva fuga de diésel alerta a pescadores de Progreso, Yucatán

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Denuncian mancha y olor a diésel en al mar. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo episodio de presunta contaminación por hidrocarburos mantiene en alerta a pescadores de Progreso, Yucatán, quienes denunciaron la presencia de una extensa mancha con fuerte olor a diésel en las inmediaciones del antiguo viaducto del puerto.

De acuerdo con testimonios de hombres de mar, la filtración estaría localizada a la altura del pilar 30 del puerto y podría estar relacionada con infraestructura petrolera ubicada en la zona. Los pescadores documentaron la presencia del combustible sobre la superficie del mar y solicitaron una revisión de las autoridades correspondientes.

Reaviva dudas por una fuga registrada meses atrás

La denuncia cobra relevancia debido a que en abril pasado ya se había reportado una filtración en el mismo sector.

En aquella ocasión, autoridades informaron que el origen del problema era un ducto submarino fuera de operación y aseguraron que el punto de fuga había sido sellado. Sin embargo, pescadores sostienen que nuevamente se observan rastros de combustible, por lo que cuestionan si el problema fue resuelto de manera definitiva.

Hasta el momento no existe información oficial sobre la cantidad de hidrocarburo presuntamente derramado ni sobre la extensión del área afectada.

Otro caso bajo investigación frente a costas de Yucatán

Mientras continúa la denuncia en Progreso, autoridades federales mantienen bajo investigación un segundo incidente relacionado con combustible en aguas de Yucatán.

La Secretaría de Marina aseguró un buque portacontenedores de 100.8 metros de eslora con bandera de Comoras, después de reportarse otra mancha de hidrocarburos frente a la llamada Costa Esmeralda.

En el operativo participaron elementos de Marina, ASIPONA, Aduana, Capitanía de Puerto y la Fiscalía General de la República.

La embarcación permanece bajo resguardo mientras se desarrollan las indagatorias para determinar si incurrió en violaciones a la normatividad ambiental relacionada con la prevención de contaminación por hidrocarburos.

Sin vínculo confirmado entre ambos casos

Por ahora, las autoridades no han establecido una relación entre la nueva fuga denunciada por pescadores en las inmediaciones del antiguo viaducto de Progreso y la investigación abierta contra el buque asegurado.

Ambos casos continúan bajo análisis, mientras pescadores y habitantes de la zona mantienen preocupación por posibles afectaciones al entorno marino y a las actividades pesqueras.

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