Luigi Mangione se declara culpable por asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare

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Luigi Mangione se declaró culpable de homicidio. Foto: AFP

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se declaró culpable ante una jueza federal en Nueva York, Estados Unidos, por su participación en el crimen en diciembre de 2024.

Durante la audiencia, Mangione reconoció haber disparado contra Thompson en una calle de Manhattan, donde el directivo perdió la vida. La sentencia será dictada el próximo 18 de diciembre, mientras que la Fiscalía adelantó que buscará una condena de cadena perpetua.

Mangione admite haber disparado contra Brian Thompson

Ante la Corte, el acusado de 28 años reconoció su responsabilidad en los hechos relacionados con el asesinato del entonces director ejecutivo de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos.

“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, Luigi Mangione

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque estuvo motivado por el rechazo de Mangione al sistema de seguros médicos estadounidense.

Defensa busca retirar cargos estatales

Tras declararse culpable en el proceso federal, la defensa de Mangione solicitó que sean retirados los cargos presentados por el estado de Nueva York, pues era señalado de acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de la acusación por homicidio.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, argumentó que mantener ambos procedimientos podría derivar en un doble juzgamiento por los mismos hechos.

“Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación”, Karen Friedman Agnifilo, abogada

Aunque algunos cargos federales que contemplaban la pena de muerte fueron desestimados previamente, tanto el proceso federal como el estatal podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Caso divide a la opinión pública en Estados Unidos

El asesinato de Brian Thompson generó un amplio debate sobre el sistema de salud privado en Estados Unidos.

Mientras sectores conservadores y figuras como el presidente Donald Trump han exigido una sanción ejemplar, algunos simpatizantes de Mangione acudieron al tribunal para manifestarle su apoyo.

Las investigaciones señalan que el acusado viajó desde Atlanta a Nueva York antes del crimen, utilizó documentación falsa y vigiló los movimientos de la víctima.

Además, durante la audiencia admitió haber fabricado un arma mediante una impresora 3D y haberla equipado con un silenciador.

La resolución definitiva del caso se conocerá en diciembre, cuando la Corte determine la condena que enfrentará Mangione.

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