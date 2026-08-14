EE.UU. aumenta revocación de visas: suman 175 mil canceladas en 2026

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FOTO: Getty

El gobierno de Estados Unidos ha aumentado la revocación de visas en este 2026, pues suman más de 175 mil documentos cancelados por presuntamente cometer delitos y ser una “amenaza” nacional.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, participó en el podcast Breitbart News Daily. Al ser entrevistado, señaló la revocación de visas en Estados Unidos se basa en tres fundamentos: retiro a personas que infringieron la ley; vulneraron los términos del documento o personas que representaban una amenaza a la seguridad nacional.

Con ello, declaró que el Departamento de Estado ha revocado más de 175 mil visas a extranjeros, sin precisar su nacionalidad.

Además, el funcionario aseveró que revocaron la mayoría de esas visas fueron por presuntas actividades delictivas, principalmente asaltos, robos y conducir bajo efectos de alcohol o drogas.

De igual forma, indicó que esas 175 mil revocaciones representan un aumento en comparación con diciembre del 2025, cuando sumaban 100 mil documentos retirados.

Tommy Pigott subrayó que esta cifra “demuestra nuestro compromiso continuo de mantener este programa en vigor y asegurarnos de que las personas cumplan con esos estándares que mencioné”.

El Departamento de Estado ha retirado visas a actores políticos de Morena, el último Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano.

Portavoz defiende política contra extranjeros

Tommy Pigott aseguró que “nada” habría ocurrido contra los titulares de las visas que presuntamente tienen antecedentes delictivos si los demócratas estuvieran en el gobierno, de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

“Si alguien, por ejemplo, va a prisión o lo que sea por un delito, y algunas veces son puestos nuevamente en las calles estadounidenses con una visa que sigue vigente, lo cual me parece extraordinario y sorprendente: que no hubiera un proceso de expulsión”, comentó.

El portavoz del Departamento de Estado consideró que retirar los visados a personas con antecedentes delictivos forma parte de una “política de sentido común”.

Acciones contra migrantes

Como parte de su política contra migrantes, el gobierno de Donald Trump ha justificado que sus redadas y detenciones están concentradas en “asesinos, pandilleros, violadores, terroristas y pedófilos”, según ha indicado el Departamento de Seguridad Nacional.

En septiembre del 2025, la dependencia aseguró que sus alianzas con policías estatales y locales tenían por objetivo detener a los “peores de los peores”.

Sin embargo, los datos oficiales muestran otra realidad. Para julio de este 2026, había 65 mil 765 personas bajo custodia del ICE. De ellas, el 70.6% no tenía condena penal por algún delito.

En sus reportes, el Sistema de Seguimiento de la Restauración y el Cierre (TRAC) ha señalado que las personas con condenas tenían delitos menores, como cometer infracciones de tránsito.

Mientras tanto, los agentes de inmigración siguen con sus operativos. El pasado 11 de agosto, el ICE informó sobre la detención de mil 226 inmigrantes con presuntos antecedentes penales.

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