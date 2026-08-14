Visa de Estados Unidos: por estas causas pueden revocarla aunque siga vigente

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Visa. Foto: Getty images.

Tener una visa de Estados Unidos vigente no garantiza que una persona pueda ingresar al país, ya que la legislación permite revocarla después de que fue expedida y contempla distintas causas para dejarla sin efecto.

La facultad está sustentada principalmente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El artículo 221(i), incorporado en 8 U.S.C. 1201(i), establece que el funcionario consular o el secretario de Estado pueden revocar una visa en cualquier momento después de su emisión.

La regulación federal 22 CFR 41.122 establece procedimientos relacionados con la revocación de visas. Entre las circunstancias que pueden generar una acción migratoria se encuentran el fraude, determinadas actividades delictivas, infracciones relacionadas con drogas, permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado y cuestiones vinculadas con seguridad nacional o pública.

Además, una persona que tiene una visa vigente puede enfrentar una determinación de inadmisibilidad cuando llega a un puerto de entrada de Estados Unidos.

Fraude o información falsa

Una de las causas para negar o impedir la obtención de una visa de Estados Unidos está relacionada con proporcionar información falsa u ocultar de manera deliberada un hecho relevante durante el proceso.

El Departamento de Estado advierte que una declaración falsa deliberada sobre un hecho relevante o el uso de fraude para obtener una visa puede provocar una negativa permanente de una solicitud o impedir el ingreso a Estados Unidos.

La información proporcionada durante el trámite, por tanto, puede ser revisada para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

Delitos y drogas

La legislación estadounidense también contempla diferentes causales de inadmisibilidad relacionadas con delitos y drogas.

Entre ellas se encuentran determinados delitos considerados de depravación moral, múltiples condenas penales, infracciones relacionadas con sustancias controladas, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de dinero.

Contar con una visa vigente no elimina estas causales de inadmisibilidad. Las autoridades pueden considerar la información disponible sobre los antecedentes y las circunstancias de cada persona.

¿Qué otras situaciones pueden provocar la revocación de una visa?

Otra causa relacionada con una visa de Estados Unidos es permanecer en el país después de que concluyó el periodo autorizado para la estancia.

La visa no establece por sí misma cuánto tiempo puede permanecer una persona en territorio estadounidense. El periodo autorizado se determina cuando ocurre la admisión y queda registrado mediante el Formulario I-94 o el registro correspondiente.

El Departamento de Estado señala que permanecer en Estados Unidos después de la fecha autorizada puede provocar que la visa quede automáticamente anulada conforme a la sección 222(g) de la INA. Una estancia ilegal también puede generar dificultades para obtener visas posteriormente.

Seguridad nacional y seguridad pública

Estados Unidos también contempla causas relacionadas con seguridad nacional y seguridad pública.

La INA incluye actividades vinculadas con terrorismo, espionaje, sabotaje, determinadas acciones para derrocar al gobierno estadounidense y otras conductas consideradas amenazas para la seguridad nacional.

El Departamento de Estado utiliza la información disponible durante sus procesos de revisión para identificar a personas que puedan resultar inadmisibles o representar un riesgo para la seguridad nacional o pública.

Uso incorrecto de la visa

La categoría de una visa de Estados Unidos determina las actividades que puede realizar su titular durante su estancia.

El Departamento de Estado establece que los solicitantes deben demostrar que pretenden realizar actividades compatibles con los términos de su admisión. Por ello, tener una visa no significa que el titular pueda desarrollar cualquier actividad dentro del país.

Un ejemplo es una visa de visitante, que no autoriza automáticamente a su titular a realizar actividades que correspondan a otra categoría migratoria.

Beneficios públicos

El Departamento de Estado mantiene también el criterio de “public charge” o carga pública.

En febrero de 2026, la dependencia informó que el abuso de determinados beneficios públicos por parte de un visitante extranjero puede tener como consecuencia la revocación de su visa y una posible inelegibilidad futura.

Entre los beneficios mencionados por el Gobierno estadounidense están determinados programas de asistencia económica y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.

La evaluación considera las circunstancias particulares de cada persona, por lo que no se trata de una regla automática aplicable de la misma manera a todos los casos.

Revisión de redes sociales

Durante 2026, Estados Unidos amplió la revisión de la presencia en línea de determinados solicitantes de visa.

El Departamento de Estado indicó que utiliza esta información dentro de sus procedimientos de revisión y verificación para determinar la elegibilidad y detectar posibles amenazas para la seguridad nacional o pública.

La revisión de redes sociales no significa que cualquier publicación crítica, comentario político o contenido específico provoque automáticamente la cancelación de una visa.

La información disponible en línea forma parte de los elementos que pueden ser considerados dentro de los procedimientos de evaluación para determinadas categorías de solicitantes.

Una visa vigente no garantiza la entrada a Estados Unidos

Otro aspecto que deben considerar los viajeros es que una visa vigente permite a una persona viajar hasta un puerto de entrada de Estados Unidos y solicitar su admisión, pero no garantiza que ésta sea concedida.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen autoridad para determinar si una persona puede ser admitida al país cuando llega a un puerto de entrada.

Por esta razón, una persona puede tener físicamente una visa vigente en su pasaporte y, aun así, enfrentar una determinación de inadmisibilidad al intentar ingresar a Estados Unidos.

¿Quién puede revocar una visa?

La legislación estadounidense establece que el funcionario consular o el secretario de Estado pueden revocar una visa después de que ésta haya sido emitida.

La regulación federal también contempla facultades para que determinados funcionarios de inmigración puedan cancelar físicamente una visa en situaciones específicas.

Cuando la revocación queda registrada en los sistemas correspondientes del Departamento de Estado, la visa deja de considerarse válida para viajar a Estados Unidos, aunque el documento físico continúe apareciendo en el pasaporte.

Entre las principales causas contempladas se encuentran:

Fraude o información falsa utilizada para obtener la visa

Determinados delitos o condenas

Infracciones relacionadas con sustancias controladas y tráfico de drogas

Permanecer en Estados Unidos después del periodo autorizado

Circunstancias relacionadas con seguridad nacional o seguridad pública

Uso de la visa para actividades incompatibles con la categoría concedida

Determinadas situaciones relacionadas con beneficios públicos

Resultados de procesos de revisión y verificación aplicables a ciertas categorías de solicitantes

El alcance de estas disposiciones depende de las circunstancias particulares de cada caso y de las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación estadounidense.

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