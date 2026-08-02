Lula da Silva va por la reelección: formaliza su candidatura en Brasil

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Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva formalizó este domingo su candidatura a la reelección en Brasil durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo, con lo que inició oficialmente su campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que enfrentará al senador Flávio Bolsonaro.

Convenção Lula 2026 – Partido dos Trabalhadores https://t.co/10wEogQhqQ — Lula (@LulaOficial) August 2, 2026

A sus 80 años, Lula buscará un nuevo mandato tras regresar a la presidencia en 2023. La convención reunió a unos tres mil simpatizantes del PT, quienes asistieron al acto en el que el mandatario fue proclamado candidato.

HISTÓRICO! Hoje, o PT oficializa a candidatura de Lula à reeleição para Presidência da República. Acompanhe ao vivo pelo YouTube do PT.



E no dia 16 faremos um grande reencontro de Lula com o palco onde tudo começou. No Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Faça parte desse… pic.twitter.com/VpqRLD8thI — PT Brasil (@ptbrasil) August 2, 2026

El evento comenzó con la proyección de videos de actividades del presidente y discursos de militantes, mientras los asistentes portaban banderas del partido y mensajes de apoyo.

Lula centra su campaña en la soberanía de Brasil

Durante el arranque de la campaña, Lula reiteró su postura sobre la defensa de la soberanía brasileña frente a Estados Unidos, en medio de las tensiones con el gobierno del presidente Donald Trump.

La relación entre ambos países se ha visto marcada por la imposición de dos rondas de aranceles a productos brasileños durante julio, después de que Washington acusó a Brasil de presuntas prácticas comerciales desleales.

Lula también ha señalado que Estados Unidos busca influir políticamente para impedir su reelección y ha acusado a Flávio Bolsonaro de haber alentado medidas que afectarían la economía brasileña, señalamientos que el senador rechaza.

Flávio Bolsonaro será el rival de Lula en octubre

El principal adversario de Lula será Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

Jair Bolsonaro permanece preso por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

El proceso electoral vuelve a perfilar una contienda entre bloques políticos similares a los que protagonizaron los comicios anteriores.

De acuerdo con la encuesta más reciente del instituto Datafolha, Lula encabeza la intención de voto para una eventual segunda vuelta con 48%, mientras que Flávio Bolsonaro registra 43%.

Economía, seguridad y corrupción marcan la campaña

La campaña presidencial también estará marcada por temas como la economía, la seguridad pública y las investigaciones judiciales que involucran a personas cercanas a ambos candidatos.

El gobierno de Lula registra crecimiento económico y niveles récord de empleo, aunque el costo de vida y el déficit fiscal permanecen entre las preocupaciones de la población.

En materia de seguridad, el crimen organizado continúa siendo uno de los principales desafíos para el gobierno brasileño.

Además, ambos bloques enfrentan investigaciones judiciales. Una indaga el presunto financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro, en la que Flávio Bolsonaro habría solicitado recursos a un banquero acusado de una megaestafa.

La otra investigación, abierta esta semana, involucra a un hijo de Lula, conocido como “Lulinha”, por presuntas gestiones relacionadas con corrupción y tráfico de influencias ante el Ministerio de Salud.

Lula también permaneció 580 días en prisión entre 2018 y 2019 por un caso de corrupción, aunque posteriormente la condena fue anulada por la parcialidad del juez que llevó el proceso.

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