Antes de su audiencia, Maduro y fiscalía estadounidense piden iniciar su juicio por narcotráfico en junio de 2027

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Foto: Getty Images

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron este martes que el juicio penal en este país por cargos de narcotráfico comience en junio de 2027.

La propuesta conjunta se presentó ante el tribunal antes de la audiencia en el caso de Maduro, programada para el miércoles a las 12:00 hora local en el tribunal federal de Manhattan.

Mientras que ahora el juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso, deberá fijar el calendario, aunque las partes indicaron en el documento presentado que podrían solicitar modificaciones al mismo.

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas durante una redada nocturna en enero y los trasladaron a Nueva York para que enfrentaran los cargos. Se han declarado inocentes.

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