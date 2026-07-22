Antes de su audiencia, Maduro y fiscalía estadounidense piden iniciar su juicio por narcotráfico en junio de 2027

| 23:08 | Francisco López - Agencias | Uno TV | Reuters
La decisión de Trump de llevarse a Nicolás Maduro.
Foto: Getty Images

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron este martes que el juicio penal en este país por cargos de narcotráfico comience en junio de 2027.

La propuesta conjunta se presentó ante el tribunal antes de la audiencia en el caso de Maduro, programada para el miércoles a las 12:00 hora local en el tribunal federal de Manhattan.

Mientras que ahora el juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso, deberá fijar el calendario, aunque las partes indicaron en el documento presentado que podrían solicitar modificaciones al mismo.

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas durante una redada nocturna en enero y los trasladaron a Nueva York para que enfrentaran los cargos. Se han declarado inocentes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Guerra en Irán ya le ha costado a EE. UU. 37 mil 500 mdd

Internacional

Guerra en Irán ya le ha costado a EE. UU. 37 mil 500 mdd

Alcalde de Nueva York: "Netanyahu es un criminal de guerra" y no es bienvenido

Internacional

Alcalde de Nueva York: "Netanyahu es un criminal de guerra" y no es bienvenido

Tras derrota de Argentina ante España, diputado plantea que extranjeros paguen por educación y salud

Internacional

Tras derrota de Argentina ante España, diputado plantea que extranjeros paguen por educación y salud

La tendencia global crece: 25 países de la OCDE debaten edad mínima en redes sociales

Internacional

La tendencia global crece: 25 países de la OCDE debaten edad mínima en redes sociales

Etiquetas: , ,