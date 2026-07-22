Guerra en Irán ya le ha costado a EE. UU. 37 mil 500 mdd

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Pete Hegset admitió el costo de la guerra en Irán. Foto: Reuters

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya le ha costado 37 mil 500 millones de dólares al gobierno estadounidense, reconoció este martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una comparecencia ante el Congreso para solicitar más recursos con los que busca mantener la ofensiva militar en Medio Oriente.

El funcionario defendió un aumento al presupuesto del Pentágono mientras el conflicto se acerca a los cinco meses y enfrenta crecientes cuestionamientos por su costo, en medio de un ambiente político marcado por las elecciones legislativas de noviembre.

Pentágono solicita más presupuesto para la guerra

Durante la audiencia, Hegseth explicó que los 37 mil 500 millones de dólares incluyen tanto el gasto realizado hasta ahora como los costos proyectados hasta el 30 de septiembre. No precisó cómo se calculó la cifra.

La comparecencia ocurre semanas después de que la administración del presidente Donald Trump solicitó al Congreso un paquete adicional cercano a 90 mil millones de dólares, destinado principalmente a financiar las operaciones contra Irán.

Además, el secretario de Defensa pidió respaldar un presupuesto de 1.5 billones de dólares para 2027, al considerar que reducir el gasto militar pondría en riesgo la seguridad nacional.

Legisladores cuestionan el costo del conflicto

Durante la sesión, legisladores demócratas y algunos republicanos criticaron a la Casa Blanca por la falta de información sobre la estrategia militar y el desarrollo del conflicto.

La senadora Patty Murray advirtió sobre el riesgo de una mayor escalada, mientras que Kirsten Gillibrand cuestionó los cambios constantes en el discurso del Gobierno sobre la guerra.

El conflicto también presiona al Pentágono

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, reconoció que el gasto militar ya comienza a afectar otros programas del Departamento de Defensa, como el mantenimiento de equipo y futuras inversiones.

Mientras tanto, el alto al fuego alcanzado a principios de mes quedó atrás y los ataques diarios entre Estados Unidos e Irán continúan.

De acuerdo con el Pentágono, 18 militares estadounidenses han muerto desde el inicio del conflicto y 430 han resultado heridos, aunque la mayoría ya se reincorporó a sus funciones.

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