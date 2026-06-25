Mandatarios de América Latina se solidarizan con Venezuela tras terremotos

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Foto: Reuters

Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina ofrecieron su ayuda a Venezuela, sacudida este miércoles por dos potentes terremotos que causaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

Estos son los primeros mensajes:

Estados Unidos

“Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

“¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos”, agregó.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 – 𝟭𝟭:𝟰𝟱 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟮𝟰.𝟮𝟲

🚨President Trump offered immediate U.S. assistance to Venezuela after two massive earthquakes caused significant loss of life in the country. He directed all federal agencies to… pic.twitter.com/VRCtoA1QT9 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 25, 2026

México

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum escribió en X que ha “instruido la preparación de la ayuda necesaria”.

“Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, indicó.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

El Salvador

“En este momento hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”, escribió en X el presidente Nayib Bukele.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Brasil

“Supe, con gran preocupación y consternación, de los impactos causados por el terremoto que golpeó a Venezuela”, declaró el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Reafirmo nuestra determinación de apoyar al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de ese país hermano, cuyo pueblo ha dado pruebas de gran resiliencia frente a las adversidades”, añadió.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Cuba

“Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de #Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo”, declaró en X el canciller Bruno Rodríguez.

“Los colaboradores de la salud de #Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada”, agregó.

Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de #Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo.



Los colaboradores de la salud de #Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 25, 2026

Argentina

“La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, indicó la presidencia en un comunicado.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano”, destacó.

Uruguay

“Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió en X el presidente Yamandú Orsi.

A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 25, 2026

Chile

“El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”, añadió.

📰El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto que afectó a ese país. Chile manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate.https://t.co/C7oJkroctG — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 25, 2026

Ecuador

“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, declaró el presidente Daniel Noboa.

Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.



He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Costa Rica

“Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras el terremoto que estremeció a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos”, declaró la presidencia en un comunicado.

Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras el terremoto que estremeció a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos. 🇨🇷🇻🇪 — Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) June 25, 2026

República Dominicana

El jueves “a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas”, aseguró el presidente Luis Abinader.

“Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles”, aseveró.

Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto.



Mañana, a primeras horas, partirán hacia… — Luis Abinader (@luisabinader) June 25, 2026

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